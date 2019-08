La “Juve” debutó con un triunfo e Higuaín fue titular

25/08/2019 - 01:57 Deportivo

El delantero Gonzalo Higuaín fue titular en el triunfo de su equipo, Juventus, ante Parma por 1 a 0, de visitante, en el partido que abrió la liga de Italia.

El único tanto del juego lo hizo el defensor italiano Giorgio Chiellini, a los 21 minutos del primer tiempo.

El ex atacante de Chelsea, de Inglaterra, integró el equipo titular y dejó el campo a los 37m. del complemento por el italiano Federico Bernardeschi, tras los rumores del mercado de pases que lo vincularon con diferentes clubes.

Su compañero de ofensiva fue el astro portugués Cristiano Ronaldo, a quien le anularon un gol por el sistema de revisión VAR cuando iban 34 minutos de la etapa inicial al observarse una posición adelantada.

Además, el delantero cordobés Paulo Dybala estuvo en el banco de suplentes y no ingresó en el conjunto turinés.

Juventus es el actual octocampeón de la competencia y se perfila nuevamente como uno de los candidatos junto con Napoli y Roma, con los argentinos Federico Fazio, Diego Perotti y Javier Pastore.

En el otro partido del día, Napoli superó a Fiorentina, con Germán Pezzella como titular, por 4 a 3, como visitante, con dos goles del atacante italiano Lorenzo Insigne.

Hoy: Udinese vs. Milan (Lucas Biglia y Mateo Mussacchio); Cagliari vs. Brescia; Roma vs. Genoa; SPAL vs. Atalanta; Sampdoria vs. Lazio; Torino vs. Sassuolo y Hellas Verona vs. Bologna. Mañana: Inter vs. Lecce.