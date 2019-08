Old Lions no pudo contra Curne en Chaco

25/08/2019 - 02:02 Deportivo

Old Lions aflojó en el segundo tiempo y cayó de visitante frente a Curne de Chaco 30 a 11 por la tercera fecha de la Zona 8 del Torneo del Interior B, última de la primera ronda, por lo que quedó como escolta de los chaqueños, con quienes tendrá posibilidad de revancha la próxima fecha, cuando lo reciba en Costanera y Pastor Mujica. La primera mitad fue muy pareja, con mucho juego de contacto y con pocas chances de llegar al try, a tal punto que el marcador favoreció al local por 9 a 6 y todos los puntos llegaron a través de penales.

El complemento fue más atractivo. A los 11 llegó el primer try de Curne, que se distanció 16 a 6, pero Old Lions respondió con Pablo Samalea que anotó un try. Sin embargo, el local reaccionó y entre los 30 y los 37 minutos volvió a perforar el ingoal del León para establecer una diferencia indescontable. Old Lions que marcha segundo, tendrá la revancha en casa ante su rival de ayer, lo que le dará la chance de retomar la punta.