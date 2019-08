Coleoni: “Hicimos un esfuerzo tremendo y en el final merecimos el triunfo”

25/08/2019 - 18:27 Deportivo

Tras el empate ante Racing de Avellaneda, el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni habló con la prensa y destacó la labor de sus dirigidos, que hicieron un gran partido ante un rival de gran jerarquía.

“Fue un partido hermoso. Por el marco, por lo que pusieron los dos equipos, porque ninguno de los dos quería empatar… Fue un espectáculo que disfruté mucho”, declaró el entrenador “Ferroviario”.





Y agregó: “Por momentos, presionamos alto y lo complicamos saltando la presión de Racing y llegando a través de la segunda jugada. Ellos siempre te atacan y nuestros delanteros tenían que atacar los espacios”.





El entrenador del conjunto del Oeste rescató “el esfuerzo que hicimos para controlar a un equipo tremendo” y aseguró que en los últimos minutos mereció quedarse con los tres puntos.

“Racing tiene tres volantes internos y los carriles no se ocupen. Nuestra clave fue no dejarlo crecer y jugamos un partido palo a palo en la mitad de la cancha. Racing juntaba pases gracias a su jerarquía pero no generaba peligro”, destacó el “Sapo” Coleoni.

Y cerró: “En el segundo tiempo salimos de contra un montón de veces y también llegamos con jugadas. Hicimos un esfuerzo tremendo ante un rival de enorme jerarquía”.