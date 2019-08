La actuación se convirtió en la gran pasión de Francella

25/08/2019 - 20:53 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

(SEGUNDA PARTE)

“El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín. No puede cambiar de pasión”.

La frase la pronunció Sandoval, el personaje que Guillermo Francella interpretó en “El secreto de sus ojos”, de Juan José Campanella y que significó el giro dramático de Francella o la ratificación del actor versátil que es más allá de que trascendió por sus roles en comedias, y por frases picarescas, que hoy quedaron en la memoria colectiva.

Y la pasión de Francella es la actuación. Es donde se desafía en cada obra teatral o película en donde trabaja. Es con esa pasión por su profesión que el 2020 lo encontrará estrenando, en enero, el filme “El robo del siglo”, realización en donde se pondrá en la piel del ladrón al Banco Río, hecho que conmovió a la sociedad en su momento.

Además, posiblemente, en el 2020, lleve al teatro “Casados con hijos”, comedia de situaciones que marcó un hito en la televisión argentina, tanto por el éxito alcanzado como también por las reiteraciones alcanzadas.

Estas dos confirmaciones las realizó el propio Francella a EL LIBERAL en la entrevista exclusiva que concedió para hablar de “Perfectos Desconocidos”, obra teatral que dirige y que llegará a Santiago este domingo 1 de septiembre para presentarse, a las 21, con gran elenco, en la sala mayor del Teatro 25 de Mayo.

¿Cuándo estrena “El robo del siglo”, filme que protagoniza con Diego Peretti y Rafael Ferro?

En enero se estrenará esta película basada en un hecho real, que ocurrió aquí, en el 2006, en Buenos Aires, que fue el robo del siglo, ¿lo recuerda? Su trama gira alrededor del famoso robo al Banco Río de Acassuso en enero de 2006, en el que cinco delincuentes saquearon 145 cajas de seguridad mientras simulaban una toma de rehenes y huyeron en dos gomones a través de los desagües subterráneos. Estuvimos haciéndola hace dos meses a esta película y ya se confirmó que será estrenado en el mes de enero. Esto es lo primero que tengo. Después, están dando vuelta otras cosas, como es otra película y una obra de teatro también. Todavía cerrado no tengo nada, pero están dando vuelta algunas cosas.

¿Por qué decidió salir de la zona de confort que le brindaba la comedia para encarar, particularmente en cine, a personajes como los que hizo desde “El secreto de sus ojos” hasta “Los que aman odian”, “Animal”, “El Clan” y “El robo del siglo”?

Fue algo muy lindo. Fue algo que tenía ganas de explorar algo nuevo desde lo interpretativo, algo que me permita a mí encontrar algo diferente en cuanto a la actuación. Fue un proceso que yo estaba buscando. Trataba de comunicar esto y cuando me empezaron a llamar me sentí orgulloso de que confíen en mí más allá, como usted dijo, de la zona de confort. Así fue como empecé y llevo ya como diez u once películas en un tenor distinto que empezó con “Rudo y Cursi”, siguió con “El secreto de sus ojos” y con todas estas películas que me cita. Orgulloso por lo que me está pasando y contento por explorar algo nuevo, de que me convoquen, conocer a directores que yo admiro mucho y ser amigos de ellos después de los rodajes. Me ha tocado mucha gente bien heterogénea entre sí, contenidos bien heterogéneos entre sí y que me han gustado mucho interpretarlos.l