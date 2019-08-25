CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de agosto de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN l
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA2019
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 RODANDO FOOD TRUCKS (R) 1
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 COPA SANTIAGO:VELEZ SARSFIELD VS. INDEPENDIENTE
17.00 FANÁTICAS (R2)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (FEMENINO) HUAICO HONDO VS. HURACÁN
20.00 CULTURAL TV
21.00 ARABESC
21.30 SÚPER FÚTBOL
22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.55 THE CHRONICLES OF NARNIA. THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE
09.32 PHENOMENON
11.59 SILVER LININGS PLAYBOOK
14.13 THE CHRONICLES OF NARNIA. THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE
16.50 BROKEN CITY
18.51 CRIMEN PERFECTO
21.06 ENTRE DOS FUEGOS
23.00 STRIKE BACK. RETRIBUTION
23.56 FREDDY CONTRA JASON
TCM
07.00 LOST - NOT IN PORTLAND
15.34 MAD ABOUT YOU - THE WEDDING AFFAIR
16.26 SUPERMAN IV. EN BUSCA DE LA PAZ
18.01 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
20.00 THE PATRIOT
23.00 DONDE LAS ÁGUILAS SE ATREVEN
TNT
07.08 HERE COMES THE BOOM
09.01 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
11.17 UN SUEÑO IMPOSIBLE
13.37 SHERLOCK HOLMES
16.00 UN NOVATO EN APUROS 2
17.59 THE PACIFIER
19.48 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
22.00 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR
SPACE
06.00 LA ERA DEL CANELO
06.30 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD
08.36 ANACONDAS. THE HUNT FOR THE BLOOD ORCHID
10.20 DESAFÍO MOTOR
10.50 EL INSPECTOR GADGET
12.17 JUMANJI
14.08 50 PARA 1
16.09 INFIERNO BAJO TIERRA
18.09 RED DE CORRUPCIÓN
20.04 MEDIO MUERTO
22.00 MONZÓN - CONTRA LAS CUERDAS
23.09 LOBO GUERRERO
CINECANAL
12.07 LARA CROFT. TOMB RAIDER
13.47 LARA CROFT TOMB RAIDER. LA CUNA DE LA VIDA
15.52 SÚPER 8
17.57 TOMB RAIDER
20.05 EL PRECIO DEL MAÑANA
22.00 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA.
*SÁBADO 31, A LAS 21, ”SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.
*1 DE SEPTIEMBRE, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) Nº 1912)
EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
*JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DE CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.
PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
26 AL28/08 -16:30 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 28/08 -20:20 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 28/08 22:00 hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
26 AL28/08 -17:30 hs (Cast)
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 28/08 - 19:30 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 28/08 21:50 hs (Subt)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
26 AL 28/08 17:50 hs (Cast) 21:00 hs (Subt)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
26 AL 28 /08 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
26 AL 28/08 -16:50 hs
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 28/08 -19:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 19:50
15:20 (sábado y domingo)
LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:30
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 17:40
15:10 (sábado y domingo)
PAW PATROL ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40
15:00 (sábado y domingo)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D 19:10 - 21:40
SUBTIT. 2D 21:40 SÓLO JUEVES
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 05-10-2019
IT 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $250
Jubilados, docentes y estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada general: $260
jubilados, docentes y estudiantes: $180 todos los días.