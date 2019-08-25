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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de agosto de 2019

A LAS 21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

- 22:20 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN l


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA2019

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 RODANDO FOOD TRUCKS (R) 1

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 COPA SANTIAGO:VELEZ SARSFIELD VS. INDEPENDIENTE

17.00 FANÁTICAS (R2)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (FEMENINO) HUAICO HONDO VS. HURACÁN

20.00 CULTURAL TV

21.00 ARABESC

21.30 SÚPER FÚTBOL

22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

 

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.55 THE CHRONICLES OF NARNIA. THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE

09.32 PHENOMENON

11.59 SILVER LININGS PLAYBOOK

14.13 THE CHRONICLES OF NARNIA. THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE

16.50 BROKEN CITY

18.51 CRIMEN PERFECTO

21.06 ENTRE DOS FUEGOS

23.00 STRIKE BACK. RETRIBUTION

23.56 FREDDY CONTRA JASON

 

TCM

07.00 LOST - NOT IN PORTLAND

15.34 MAD ABOUT YOU - THE WEDDING AFFAIR

16.26 SUPERMAN IV. EN BUSCA DE LA PAZ

18.01 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

20.00 THE PATRIOT

23.00 DONDE LAS ÁGUILAS SE ATREVEN

 

TNT

07.08 HERE COMES THE BOOM

09.01 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

11.17 UN SUEÑO IMPOSIBLE

13.37 SHERLOCK HOLMES

16.00 UN NOVATO EN APUROS 2

17.59 THE PACIFIER

19.48 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

22.00 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR

 

SPACE

06.00 LA ERA DEL CANELO

06.30 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD

08.36 ANACONDAS. THE HUNT FOR THE BLOOD ORCHID

10.20 DESAFÍO MOTOR

10.50 EL INSPECTOR GADGET

12.17 JUMANJI

14.08 50 PARA 1

16.09 INFIERNO BAJO TIERRA

18.09 RED DE CORRUPCIÓN

20.04 MEDIO MUERTO

22.00 MONZÓN - CONTRA LAS CUERDAS

23.09 LOBO GUERRERO

 

CINECANAL

12.07 LARA CROFT. TOMB RAIDER

13.47 LARA CROFT TOMB RAIDER. LA CUNA DE LA VIDA

15.52 SÚPER 8

17.57 TOMB RAIDER

20.05 EL PRECIO DEL MAÑANA

22.00 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

 

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA.

*SÁBADO 31, A LAS 21, ”SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.

*1 DE SEPTIEMBRE, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.

 

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) Nº 1912)

EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

*JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DE CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.


CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

26 AL28/08 -16:30 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/08 -20:20 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 28/08 22:00 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

26 AL28/08 -17:30 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/08 - 19:30 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 28/08 21:50 hs (Subt)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

26 AL 28/08 17:50 hs (Cast) 21:00 hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

26 AL 28 /08 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

26 AL 28/08 -16:50 hs

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/08 -19:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:50

15:20 (sábado y domingo)

LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 17:40

15:10 (sábado y domingo)

PAW PATROL ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40

15:00 (sábado y domingo)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D 19:10 - 21:40

SUBTIT. 2D 21:40 SÓLO JUEVES

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $250

Jubilados, docentes y estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada general: $260

jubilados, docentes y estudiantes: $180 todos los días.

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