Tras doce horas de alocada fuga, recapturaron a “Ozuna”

25/08/2019 - 23:33 Policiales

En escasos cinco minutos, un interno de la Departamental Nº 15 burló la vigilancia policial y alcanzó la ilegal libertad, en Ojo de Agua.

Se trata de “Ozuna”, de 17 años, con residencia en el paraje Balbuena, Ojo de Agua.

Su historia delictiva comenzó en marzo pasado, ocasión en que se le presentó a la ex novia, de 16 años, con quien tiene un bebé.

De acuerdo con la investigación, “Ozuna” descendió de la moto y quiso llevarse al niño a la fuerza.

En el proceso, agredió a la menor y repartió insultos para toda su familia.

Ladrillazos y gritos

Hubo ladrillazos y advertencias. “Ozuna” huyó, pero después se le presentó de nuevo a la adolescente en su casa, en el Bº Palermo.

Otra vez la atacó a golpes y debió terciar su madre, Yolanda Andrada, quien lo expulsó con un palo de escoba.

Fue abierta una causa y la Justicia le impuso restricciones e impedimentos de contacto que, obvio, “Ozuna.” vulneró.

2º bochorno

El 5 de agosto irrumpió en la vivienda de la menor. Un tanto incoherente, exigió ver al hijo y ante el no, se puso muy violento.

Habría agredido a todos, en especial a la ex pareja, cuya suerte hoy desvela a los investigadores.

Lo expulsaron de la casa, pero luego apareció y protagonizó un escándalo con su ex cuñada.

Trascendió que mientras “Ozuna” arrinconaba contra la pared a su ex novia, la hermana de la chica se despertó y empezó a forcejear con el visitante.

El sujeto le dejó en claro: “Tu vida no está comprada”, es decir deslizó que no lo obligue porque no dudaría en hacerle daño.

Sobrevino una denuncia y la caída de “Ozuna”, cuya suerte hoy parece dividirse en los dos procesos: por violencia de género y la sorpresiva fuga de ayer que llegó a su fin al mediodía.l