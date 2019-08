Coudet: “Va a ser muy duro para todos venir acá”

25/08/2019 - 23:46 Deportivo

Racing se llevó un punto de oro desde el barrio Oeste (no porque lo merecía sino porque además tuvo la suerte de que Central Córdoba estuvo errático en la definición) y para el entrenador Eduardo Coudet quedó la sensación de que el campo de juego del Alfredo Terrera no estuvo a la altura de lo que pretendía para su equipo.

“Va a ser muy duro para todos venir acá. No es una queja porque el fútbol argentino es así, pero el campo de juego complica. Estuvo seco, el pasto alto, pero bueno...son las condiciones a las cuales intentamos adaptarnos. La realidad es que queríamos ganar y no nos llevamos los tres puntos”, expresó el “Chacho” cuando habló con la prensa al final del partido.

Luego acotó: “Uno como equipo tiene que tratar de adaptarse lo más rápido posible. Veníamos de un golpe muy fuerte y nos hubiese venido mejor los tres puntos seguramente. Es una cancha muy difícil”.

La Academia sigue sin encontrarle la vuelta a su funcionamiento y lo que es peor es que todavía no pudo cantar victoria en la Superliga cuando ya se llevan 4 fechas disputadas.

Y es un tema al que no eludió Coudet ayer cuando le preguntaron si le preocupaba esta situación.

“Claro que preocupa que no podemos ganar. Si no me pasara eso estaría más que equivocado. Es Racing, es un club grande y tiene que ganar. Vamos a tratar de preparanos en la semana y empezar a ganar el sábado. Es todo a lo que tenemos que apuntar”, afirmó el técnico racinguista.

Uno de los factores que mencionó como falencia Coudet es la falta de gol.

“Es algo que no estamos de la misma manera. No podemos meter alguna de las que nos quedan. Hoy (por ayer) en el segundo tiempo tuvimos varias situaciones. Necesitamos más velocidad, más agresividad y más juego por sobre todas las cosas. Este no era un partido para mostrar un gran juego. Después está la obligación que tenemos de ganar”.

Es muy evidente que la Academia no está en su mejor momento y ayer tuvo otra situación especial. Se trata de la lesión en la rodilla izquierda que sufrió el volante Augusto Solari y que debió ser reemplazado en el segundo tiempo.

“Estoy preocupado también por lo de Solari. Cuando venís cruzado pasan todas estas cosas. De por sí vamos a tener dos jugadores menos para el próximo partido con lo de Augusto y de Matías (por Zaracho que fue expulsado en el complemento). Eso también me gustaría que me lo aclaren porque la otra vez el linesman me dijo que cuando no se corta la jugada, no es amonestación. Debemos tener un mismo criterio con el reglamento”, señaló el adiestrador del último campeón del fútbol argentino. l