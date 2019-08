FÚNEBRES | 26 de agosto de 2019

26/08/2019 - 00:05 Funebres

- Ángela Celestina Gangitano (La Banda)

- Guillermo Alejandro Baccino

- René Armando Sosa (La Banda)

- Ana Carolina Soria Garzón (La Banda)

- Victoria Jorge

- Inés Beatriz Góngora (Dpto. Aguirre)

- Guillermina Luna de Serpa

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus hermanos: Luis Francisco Baccino y María Inés Costas, sus sobrinos, María Esperanza y Leonardo Wagner, Francisco y Analia Moisés y sus sobrinos nietos: Pía y Luca Baccino, Julieta, Amparo y Guillermina Wagner Baccino, participan con inmenso dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su querida memoria. Descanse en paz y brille para él, la luz que no tiene fin.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio René Carrizo, lamentan profundamente su partida y acompañan con inmenso cariño a sus hermanos Masha y Chimono, y demás familiares, abrazándolos en el dolor y la oración.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Carolina Marta Della Rosa de Pellerini, con profundo dlor acompaña a Patricia en tan lamentable pérdida.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. "No te angusties por los seres queridos que han partida de esta vida. Ellos están en los brazos del Padre y, desde el corazón de Dios están en comunión contigo". Ex compañeros del colegio La Asunción de su esposa Patricia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en estos momentos dificiles. Ruegan oraciones en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Adriana Bravo, Mario Paz y sus hijos Yiyo y Julián participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Patricia. Ruegan oraciones en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. La comunidad educativa del I.E.S Nº 8 "Angela Capovilla de Reto" participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Prof. Patricia Elli, docente de la institución. Ruegan oraciones en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. "Querido Gordo, damos gracias a Dios por habernos permitido gozar de tu amistad. ¡Descansa en paz, amigo! Siempre estarás presente entre nosotros". Roxana, Fredi y sus hijos Martina y Fidel acompañan a su amiga Patricia y familia por la irreparable pérdida del querido Guillermo. Elevan oraciones en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Miguel Eugenio Zírpolo, Marta Graciela Blanes, sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio y sus respectivos familias, acompañan a Chimono y Maya Baccino y sus familias en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus amigos Pedro Gómez y Estela Ruzo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORTÉS, GIL ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Hermano que recojas en el cielo todo el amor y cariño que sembraste en la tierra, espéranos en tu Morada para el reencuentro. Su hermana Rosa Cortés de Sayago, su sobrina Huerto y Casimira participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORTÉS, GIL ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Su cuñado Mario Sliwkin y su sobrina Fátima Sliwkin participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

CORTÉS, GIL ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Has sufrido tanto en este mundo, pero ya descansas en paz junto a Dios en el lugar que te tenía reservado. Familia de su hermano Oscar Cortez, su cuñada Fidelina, su sobrina Lic. Noelia y Dra Romina Cortez.

CORTÉS, GIL ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Pepe González acompaña con profundo dolor a su querido amigo Nelson y familia por el fallecimiento de su papá. Ruega cristiana resignación ante tan irreparable pérdida y oraciones en su querida memoria.

HERRERA, MARIELA CAROLA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mí urge su óleo". Sus compañeros de trabajo del SPEP participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus hermanos políticos Elsa Gómez de Fernández y Carlos César Gómez, sobrinos, sobrinos nietos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. "Yo soy el camino la verdad y la vida, el que vive y cree en Mí aunque muera vivirá y todo aquel que vive y cree en Mí no morira jamás". Su sobrino Raúl Enrique Paz y sus sobrinos nietos Rauli, Virginia, Luisina participan con profundo dolor su fallecimiento y se suman en oraciones para rogar por el eterno descanso de ella y que brille la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

JORGE, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus sobrinos Ricardo Ruiz, Gloria y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JORGE, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus sobrinos Coco, Bany y Tati Ledesma y sus respectivas flias participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

JORGE, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus sobrinos Coco y Titina, sobrinos nietos Liliana, Hugo y Gaby con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JORGE, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus sobrinos Tati y Cacho, sobrinos nietos Olguita y Raúl y familias participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma.

JORGE, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino ". Sus sobrinos nietos; Amanda, Kike, Ricardo, Cecilia, Franco, Liliana, Lujan y Franco, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

JORGE, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Estrella de Moisés, Irma Moisés, Oscar Moisés y Pochi Moisés participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida tía Victoria. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR DE NELSON, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea el 23/8/19|. "Que descanse en paz, y que Dios te tenga en la gloria". Sus hijos Marcelo, Alfredo, Ricardo y Silvia, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados el martes 27 en el cementerio Pque. de la Paz.

MANZUR DE NELSON, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea el 23/8/19|. "Querida tía Norma descansa en paz en el Reino del Señor". Su sobrino Juan Armando Manzur, su esposa Mirta Miranda, su hijo Jorge Gonzalo Manzur participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR DE NELSON, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea el 23/8/19|. Sus amigas; Ana Prester, Fina Caroli, Coqui Villanueva, Marica Jimenez, Negra Weyenbergh, Cristina Jimenez y Matilde Aliaga, participan con mucho dolor su fallecimiento. Te recordaremos con amor.

MANZUR DE NELSON, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea el 23/8/19|. Amigos de su hija Silvia: Familia Giovanniello, Gustavo, María José y María Belen e hjos políticos Gustavo Basbús y Humberto Balladore, participan con dolor lsu fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MANZUR DE NELSON, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea el 23/8/19|. Norma y Mario Ibieta y sus hijos Mariela, Iván, Vanesa y Andrea Ibieta y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su querida tía Norma. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR DE NELSON, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea el 23/8/19|. Teresa y Jorge Ávila y sus hijos Valeria, Jorgelina y Leandro Avila participan el fallecimiento de su tía Norma. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR DE NELSON, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea el 23/8/19|. Estela y Guillermo Bravo y sus hijos Vanina, Carolina y Pablo Bravo y respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su prima Silvia.

MENDIETA, YOLANDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran y sus hijos Florencia y Emiliano participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Lucas y Gabi. Ruegan oraciones en su memoria.

MENDIETA, YOLANDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Negrita Rodríguez de Maldonado, sus hijos Marilena, Ricardo y flia; participan con mucho dolor el fallecimiento de Yoli, amiga de toda la vida y acompañamos a sus sobrinos nietos Gabi y Luca que la acompañaron y cuidaron con cariño. Descansa en paz querida amiga. Elevamos oraciones en su memoria.

MENDIETA, YOLANDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Marta Otero de Ochoa, sus hijos Minina, Yudit, Cecilia y Luis Horacio participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a sus sobrinos nietos Gabi y Luca en este triste momento. Querida Yoli descansa en paz. Elevamos oraciones en su memoria.

PEZZINI, JULIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. Los amigos de siempre de su hijo Daniel Betror; Mario Afur, Fernado Nasif, José Acuña, Luis Rodríguez, Daniel De La Cruz, Mikimba Rodríguez, José Espeche, Horacio Nazario, Dany Saavedra, Abel Valdez, Luis Mera, Leo Yocca, Julio Alegre y Rubén Salvatierra, participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE CARRIZO, ANAHÍ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Entrañables amigos y ex compañeros del servicio militar clase 59 de su esposo Carlos participan con pesar el fallecimiento de la querida Anahi y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, ROSA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Sus hijas Sisí y Jacquie y demás familiares invitan a la misa al cumplirse nueve días de su fallecimiento a realizarse en la iglesia Catedral hoy a las 20,30 hs. Se ruegan oraciones en su querida memoria,

JUÁREZ, ROSA ADELA (COCA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Con gran dolor. Sus sobrinos Abel, Adrian, Ciro, Ricardo, Domergue y flia, invitan a la misa rogando por su eterno descanso hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

LUNA, RAÚL BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. A un año de tu partida a la Casa del Señor, vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hija Fanny, su hijo político Fabián, sus nietos Stefania, Florencia y Emanuel, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, Elevamos oraciones en su querida memoria.

PAGÉS, MARIO TADEO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Su esposa Graciela Llanos, sus hijos Mario, Facundo; María, Angelina y Antonella, hijos pol. y nietos invitamos a la misa al cumplirse nueve días de su partida, que se realizará hoy en la iglesia La Merced a las 20 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Dios te llevo a su lado hace un año, aunque eso nos da mucho dolor no nos queda más que resignarnos. Ahora que estas allá arriba nos miras y sabes que te recordamos con mucho cariño. Tenemos la esperanza que algún día volvamos a vernos. Sus hijas Roxana, Marcela, Sandra, hijo político Mario, nietos y bisnietos, invita a la misa a realizarse en la parroquia de Santa Lucia a las 19.30 hs.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Papito querido hoy se cumple un año desde que partiste de la tierra y te fuiste a un lugar mejor, no sé si puedas leer esto pero quiero que sepas que te amo y te extraño muchísimo, estos 12 meses para mi han sido muy difíciles pues aun no logro recuperarme de tu partida, si el Señor me concediera un deseo le pediría que te traiga de vuelta a casa. Te amare por siempre padre querido mi ángel. Tu hija Roxana invita a la misa hoy a las 19.30 hs en la parroquia Santa Lucia

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

AGUIRRE, ELEUTERIA PERFECTA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus hijos Marta, Néstor, Roberto, Lorenzo, Walter, h/pol, nietos, nietos pol, y bisnietos y demás familiares participa su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Misericordia a hs 16. Casa de duelo Soldado de Independencia 83 Bº Besares. Serv. Unión Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GANGITANO, ÁNGELA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. Su esposo Ruiz José, hijas Claudia y Silvia. H. pol. Francisco, nietas Jasmin, Ambar. Hna Gringa y de mas familiares. Sus restos Fueron inhumados Ayer .en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura NORCEN S. R. L . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

GANGITANO, ÁNGELA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. " Ya descansas hermana". Su hermana Gringa, sus sobrinos Laila, Lito e hijos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Jardín del Sol.

GANGITANO, ÁNGELA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. "Tía querida que descanses en paz". Su sobrino Luis Lemoine, su esposa Jenny y sus hijos María Andrea y María Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GANGITANO, ÁNGELA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. "Gracias tía por todo, que descanses en paz". Sus sobrinos Laila y Lito y sus hijos Andrés, Ricardo y José Luis participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GANGITANO, ÁNGELA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|." Que brille para ella la luz que no tiene fin".Tus consuegros Roberto Brayan y Elina Sandoval participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por en su querida memoria.

GANGITANO, ÁNGELA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. La comisión directiva del centro de jubilados y pensionados ( ATE) La Banda participan y acompañan al compañero José Ruiz y a sus hijas Silvia y Claudia, sus nietitas Ambar y Jazmín y demás familiares. Ruegan una oración en su querida memoria.

GANGITANO, ÁNGELA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. Compañeros y amigos: Roberto Leiva, Lidia Bustos de Leiva, Marta Coronel de Carabajal participan y acompañan a José Ruiz, a sus hijas Silvia y Claudia, sus nietita Ambar y Jazmín y demás familiares. Ruegan una oración en su querida memoria.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su hijo David Serpa, su hija política Nimia Catan, sus nietos Anabel y Gonzalo, Flavia, David Serpa, sus bisnietos Evangelina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en cementerio La Misericordia. Casa de duelo Mitre 940 La Banda.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Su hijo David, hija política Nimia, nietos Anabel, Gonzalo, Flavia, David, bisnietos Evangelina, Lorenzo y de mas familiares. Sus restos Serán inhumados hoy 11 hs .en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Los que no dejan no están ausentes sino invisibles, sus ojos tiene gloria y los nuestros lagrimas. Su hermana Josefina Luna de Umbidez, su hermano político René Pacifico Umbidez, sus sobrinos Ana María, Sandra y Walter Umbidez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Su sobrina Ana María Umbidez, sus hijos Eduardo, Lucrecia, María José, Gael, Mateo Pereyra y Micaela Gómez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia. Su sobrina Magali Lemos de Suarez, su sobrino político Manuel Suarez, sus sobrinos nietos Marita, Juan, Josefina, Ángel y Nacho participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos María Nieves Suarez, Ángel Robledo y Nacho Robledo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi vivirá eternamente". Su sobrino Walter Umbidez, su sobrina política Andrea Vizgarra, sus sobrinos nietos Micaela, Valentina y Martin Umbidez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. "Los buenos y puros de corazón reciben el descanso eterno de la gloria del Señor". Sus sobrinos Sandra Umbidez y Leonardo Brunet participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Su padre Manuel Oscar Soria, sus hermanos Norma, Lucía y Rodrigo Domínguez, Juan Manuel y María Rosa Gutiérrez, y sus sobrinos Amelia y Samuel participan su fallecimiento.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Sus tíos Indiana y Alejandro, sus primos Santiago, Fernanda, Eloísa y Juan Tomás te despiden con el amor y la ternura que nos prodigaste siempre.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. María Angélica y Aníbal Aguirre, sus hijos Leonor, Santiago, Juan José y sus nietas Consuelo y Amparo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. La cátedra de Derecho Procesal Penal de la UCSE participa su fallecimiento y acompaña a su tía Indiana con profundo cariño. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Lidia Alicia Allub y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Alba Lía y a su familia.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. José Raúl Uardene y María Isabel Pérez Nazar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Francisco Pérez Nazar (a) y Roberto Pérez Nazar (a) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Silvia Abalovich, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño y tristeza a sus padres, hermanos, tía y demás familiares, elevando oraciones en su querida memoria, pidiéndole a Jesús los acompañe.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Marcos Ferreira Lesyé participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con mucha tristeza a su hermano, padres y demás familiares, elevando oraciones en su querida memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Cecilia Llugdar y familia acompañan en este triste momento de dolor a su mamá Alba Lía y pronta resignación.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. La comunidad educativa del Jardin de Infantes Municipal Nº 7 Huahuitas, acompañan a la docente Norma Ibañez por el fallecimiento de su hermana.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Las compañeras de la promoción 77 del Colegio de Belén acompañan con profundo dolor a su madre Alba Lía y a toda su familia.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Beba Matach despide a la querida Ana con los mejores recuerdos. Y abraza con mucho cariño a Alba Lía, Albita, Indiana, Juan Pablo, Lucía, Juan Manuel y Normita.

SOSA, RENÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Su esposa Matilda Leguizamón, su hijo Gastón, su cuñada Norma, sus hnos. y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

GÓNGORA, INÉS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. Sus hermanos Magdalena y Hugo, cuñada Nancy, sobrinos Samuel, Santiago y de mas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Pinto (Dpto.Aguirre). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

JUÁREZ, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Sus amigos de toda la vida Roberto Jimenez, su esposa Pelusa Conde e hijos, con sus respectivas familias, lo despiden con el dolor más grande. Abrazan con el corazón a su esposa Graciela, hijos y demás familiares. Quimilí.

SEQUEIRA, OLGA OLINDA (q.e.p.d.) Falleciò el 25/8/19|. Sus hijos Jaime y Víctor, nieta Viki y demas familiares. Sus restos Serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de Negra Muerta (Dpto. Ojo de Agua). Cob. Caruso Cia de Seguros S.A.. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SOSA DE VIDARTE, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el México el 20/8/19|. Fernando Barri Omero, Marta Sapunar y flia., participan con dolor el fallecimiento de su prima. Elevan oraciones en su querida memoria.