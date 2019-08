Juan Galeano y Lisandro Alzugaray potenciaron al equipo con sus ingresos

26/08/2019 - 07:05 Deportivo

La siguiente es la calificación individual de los jugadores de Central.

Diego Rodríguez (6): Otra tarde sin fisuras del “Ruso”. Tuvo mucho menos trabajo del que se esperaba, por la jerarquía del rival, pero en las que le tocó intervenir respondió con acierto. Siempre dio sensación de seguridad. El arco del Ferro ya tiene dueño.

Cristian Díaz (7): Muy buen partido del “Kichu”, siempre atento para cubrir su sector, pero mucho más importante y gravitante con sus proyecciones. Se ofreció como una salida constante por derecha y generó peligro cada vez que llegaba a las cercanías del área contraria.

Hugo Vera Oviedo (6): Una lástima la expulsión del final, que le baja un punto en la calificación. Otra soberbia tarea del paraguayo, muy firme en la marca y, como siempre, impecable en el juego aéreo. Hizo que un jugador de enorme jerarquía como Lisandro López pasar casi desapercibido.

Matías Nani (6): Se complementó bien con Vera Oviedo y se va afianzando en su puesto. Va creciendo a medida que gana confianza y el partido que hizo ayer fue una clara muestra de eso. Bien en los cruces y yendo a barrer.

Jonathan Bay (7): Correcto partido del lateral izquierdo. Controló su sector, por el que nunca pudo gravitar Montoya, tampoco Rojas cuando ingresó. También fue importante en ofensiva, con sus desbordes y centros. La única mala fue cuando se resbaló y casi llega el gol de Racing.

Franco Cristaldo (6): Alterno buenas y malas en el primer tiempo, en el que le costó hacer pie. En el complemento su trabajo mejoró porque pudo soltarse un poco más y se asoció bien con Galeano y Alzugaray. El ex Boca redondeó un buen partido.

Cristian Vega (7): Una vez más, el capitán fue el emblema del equipo por su entrega y sacrificio, corriendo todas las pelotas y no dando nunca ninguna por perdida. Un pac man en el medio que nunca dejó que Racing pueda hilvanar su juego ni, mucho menos, sentirse cómodo. Vio la amarilla por una fuerte falta sobre Solari porque casi siempre juega al límite.

Marcos Sánchez (5): No se lo notó cómodo en la función de doble cinco, a pesar de que ya jugó bastante en esa posición. Le aportó mucho sacrificio e ímpetu para la marca, pero cuando tuvo que ser salida careció de precisión. Por momentos hasta abusó de la tenencia del balón y ocasionó pérdidas que pudieron traer mayores consecuencias.

Facundo Melivilo (6): Fue de mayor a menor. Buen primer tiempo, imprimiéndole vértigo a ese furioso arranque ferroviario. Pero de a poco se fue apagando. Y en el complemento, cuando ya no gravitaba por ninguna de las bandas, fue reemplazado por Alzugaray.

Jonathan Herrera (6): El ex delantero de Riestra tuvo un auspicioso debut como titular en la Superliga. Su presencia en el área no solamente le liberó espacios a Valencia, si no que también generó siempre preocupación a la defensa de Racing. Tuvo un par de situaciones pero no las pudo definir. El gol hubiese sido un premio a su buena labor.

José Valencia (5): Ya no tuvo que “fajarse” solo arriba como contra Atlético Tucumán, pero su actuación no convenció como otras veces. Corrió y metió como siempre, pero se lo vio impreciso con la pelota en los pies. En el arranque tuvo una situación muy clara y no fue gol por la intervención justa de un defensor rival.

Juan Galeano (8): Ingresó a los 18 minutos del complemento y fue la figura de la cancha. Le cambió la cara a un Central que comenzaba a apagarse. Le imprimió ritmo, aceleró en los momentos justos y se transformó en el impensado generador de juego de Central. Con actuaciones como la de ayer, puede ganarse rápidamente la titularidad.

Lisandro Alzugaray (7): Otro que ingresó muy bien desde el banco. Se asoció con Galeano y complicó siempre a la defensa de Racing por el sector derecho, aunque su participación más gravitante fue ingresando por el otro sector para cabecear un centro de Galeano que increíblemente no fue gol. El autor del gol del empate ante Talleres sigue en alza.

Joao Rodríguez González (6): Diez minutos le bastaron para mostrar cosas interesantes. Venía dulce por su gol en Copa Argentina y ayer aprovechó el tiempo que Coleoni le dio en cancha, generando zozobra en la defensa rival. De a poco, el colombiano se va metiendo en la sintonía del equipo.