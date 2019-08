La polémica de la tarde: el claro penal por mano de Orban que Vigliano ignoró

26/08/2019 - 07:17 Deportivo

Apenas tres minutos se habían jugado del primer tiempo. En realidad el reloj marcaba 2’ 48’ para ser más precisos cuando se produjo la jugada que desató la polémica y que bien pudo haber cambiado el resultado y el desarrollo del partido.

Jonathan Bay hizo la primera de sus tantas proyecciones por izquierda y alargó para Melivilo, el ex Chacarita, casi a la carrera, sacó el centro de zurda que le cayó en la cabeza de Cristaldo, que estaba dentro del área. Tras el impacto del ex Boca con la testa, el balón rebotó en la mano de Lucas Orban, un claro penal que el árbitro Mauro Vigliano ignoró o bien prefirió no sancionar.

Los reclamos fueron inmediatos, tanto de Cristaldo como del resto de sus compañeros. En las tribunas, también se escucharon fuertes las protestas. Incluso, hasta se dieron situaciones graciosas como la que protagonizó un hincha que estaba en la popular que da espaldas a calle San Martín (en ese arco se produjo la polémica jugada) que con sus manos hizo el gesto de pedir VAR, algo que se sabe no existe aún en la Superliga.

En el banco de suplentes local también se desató la ira. Fiel a su estilo enérgico, el “Sapo” Coleoni pegó varios saltos y le reclamó airadamente al cuarto árbitro. La bronca de los suplentes también fue evidente y muchos de ellos se levantaron de sus butacas para poner el grito en el cielo por la pena no sancionada.

En definitiva, una jugada que pudo cambiar el rumbo del partido y, lógicamente, también el resultado.