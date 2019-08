Franco Cristaldo: el “Ferro” hizo un gran partido

26/08/2019 - 08:19 Deportivo

Franco Cristaldo, volante ofensivo de Central Córdoba aseguró que ante Racing Club jugaron un buen partido, aunque también lamentó haber desperdiciado las chances que generaron.

“Estoy contento. Hicimos un gran partido frente a un gran rival. Lo pusimos incómodo en todo momento, tuvimos muchas situaciones, pero no supimos concretarlas. Pese al empate, estoy muy feliz por el gran partido que hicimos”, indicó Cristaldo sobre el empate 0-0 ante la “Academia”, por la cuarta fecha de la Superliga Argentina.

Te recomendamos: Central Córdoba, cerca de quebrar al campeón

El futbolista surgido de la cantera de Boca Juniors, también aseguró que plantearon el partido como se dio, pero que le perdura la bronca por el penal no sancionado.

“Lo habíamos planificado de esta forma al partido, de presionarlo al rival en todo momento e incomodarlo. Quizás nos queda bronca porque no nos dieron un penal clarísimo. Pero no voy a polemizar, para mí fue un penal claro y para el árbitro (Mauro Vigliano) no lo fue. Ya pasó y ahora tenemos que pensar en Lanús que será otro rival muy complicado”.

Balance

El mediocampista también realizó un balance de lo que mostró Central Córdoba en estas primera cuatro fechas y dijo que el equipo muestra creciendo en cada presentación.



Te recomendamos: Finalmente hubo sorteo de campo y saque y a ambos los ganó el capitán de Central Córdoba

“Somos un equipo nuevo, pero partido a partido nos vamos sintiendo mucho mejor. Estamos demostrando que podemos pelear en la Superliga. Cada juego para nosotros es una final, tanto de local como de visitantes y hay que aprovechar las situaciones que nos toquen. Hoy (por ayer) no se nos dio, pero como dije, estoy conforme con lo que mostró el grupo”.

Por último, cuando se le consultó si se perdieron dos puntos o ganaron uno, comentó.

“Creo que se ganó un punto. Siempre es bueno sumar. Si bien nos hubiese gustado ganar y nos queda ese sabor amargo, se sumó y eso también es importante”, finalizó Cristaldo, en zona mixta.