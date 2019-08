Para el volante Lisandro Alzugaray, “es clave seguir sumando puntos”

26/08/2019 - 07:28 Deportivo

El mediocampista de Central Córdoba, Lisandro Alzugaray ingresó en el segundo tiempo del empate ante Racing y a pesar de lamentarse no haber podido ganar, rescató la importancia de seguir sumando puntos para engrosar el promedio.

Además, “Licha” malogró una situación clara de gol y reveló cuáles fueron los motivos por lo que definió mal.

“Fue un jugada provocada por una buena acción de Galeano. Ni me imaginé que la pelota iba a caer ahí. Me sorprendió, la pelota me bajó muy rápido y por eso le di con parte de la cara y por eso se fue por arriba del travesaño. Lo importante es que generamos las chances y que Central Córdoba sigue sumando”, reveló Alzugaray, sobre el cabezazo desviado cuando entró por el medio del área y sin marcas.

Alzugaray también contó lo que le dijo Juan Galeano, el autor de la jugada individual que terminó en centro hacia él.

“Me dijo que quería hacerme figura, pero fue un centro muy bueno. Es la primera vez que lo veo gambetear así, pero lamentablemente no entró”, contó entre risas el mediocampista.

Alzugaray viene tendiendo buenas producciones ingresando desde el banco de suplentes y dijo que estar afuera le permite tener un mejor panorama del partido.

“Estando en el banco, puedes ver algunos lugares donde podés lastimar al rival. El DT me pide que vaya para adelante y que llegue el gol. Es cuestión de agarrar la pelota y pensar un poquito. Creo que hicimos un partido bueno, pero nos faltó el gol. Este equipo sigue sumando y eso es lo más importante”.

“Me voy sintiendo bien. Me están dando los minutos que necesitaba en la Superliga. Hay que ir de a poco y seguimos sumando que eso es bueno”, finalizó el ex Atlético Paraná.