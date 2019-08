Arias pidió volver a lo que se hizo en el torneo anterior

26/08/2019 - 08:05 Deportivo

No es el mejor momento de Racing y eso los jugadores del plantel lo saben muy bien. Lleva cuatro partidos jugados, de los cuales empató tres y perdió uno de manera catastrófica ante River Plate en la fecha pasada y en el propio Cilindro de Avellaneda.

“Hicimos una buena autocrítica y se vio la mejora, pero hay que levantar la cabeza y empezar a ganar. La cabeza juega, uno se bloquea y cuando no entra, no entra. Hay que volver a lo que hicimos el torneo pasado”, expresó ayer el arquero Gabriel Arias cuando analizó el empate en cero ante Central Córdoba en el estadio Alfredo Terrera.

Otro que habló fue Nery Domínguez, buena figura de Racing. “Tratamos de mejorar en muchas acciones, se vio otra actitud, pero hay que seguir laburando. Tratamos de ajustar cosas pero no alcanza, a pensar en el partido que viene, queremos ganar. Me preparo siempre de la mejor manera para estar y si el técnico me da la confianza, trato de devolverla en la cancha”, comentó el defensor, uno de mayor regularidad frente a los Ferroviarios.

Y si de autocrítica se trata, también el chileno Marcelo Díaz lamentó la falta de efectividad para definir.

“Nos falta meterla, nos apresuramos mucho cuando tenemos que definir, no estamos claros a la hora de terminar una jugada Me quedo con que no perdimos. El objetivo es ganar. Venimos con ese objetivo y no lo pudimos conseguir, pero hay que ganar como sea. Con este rendimiento vamos a poder lograrlo. Fuimos un equipo muy humilde, nos pegaron una buena piña y teníamos que levantarnos. Nos es fácil. Nos repusimos, entregamos todo, fuimos humildes, sacrificados y corrimos todas las pelotas”, puntualizó el volante.

Por su parte, Darío Cvitanich señaló: “Tuvimos situaciones para ganarlo. Creamos, llegamos, no la pudimos meter. Hicieron un juego de segunda pelota. Más allá de todo hay que seguir, levantar la cabeza, hacer autocrítica y seguir”.