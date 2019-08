A los 99 años, murió el actor Max Berliner

26/08/2019 - 10:38 Pura Vida

Max Berliner, que el 23 de octubre próximo hubiese cumplido 100 años, nació en Polonia y con apenas dos años migró a la Argentina con sus padres. Ella, costurera y él, broncero, se instalaron en el barrio de Once.

Con 95 años de carrera y con proyectos hasta el último momento, el objetivo de la vida de Max Berliner fue nunca detenerse: "Hay que tener algo pendiente, sino la vida no tiene sentido".

El actor, murió hoy según comunicó su propio hijo Daniel en su Facebook: "Hoy solo música para recordarlo!!! Ejemplo de vida, así lo recordamos!!! Max viejo querido mío!!! Y un día nos dejaste!!!".

"Nunca rechacé una propuesta. No elegía, aceptaba. A mí no me importaba si había más texto o menos texto. No hay papeles secundarios, hay buenos actores o malos actores", decía Berliner que llegó a hacer más de 40 películas, entre ellas Y mañana serán hombres, La patagonia rebelde, Plata dulce, Yepeto y El otro hermano.

El primero de sus papeles fue en la obra de, Inmigrantes., recordó hace un tiempo en portal de noticias TN.com.ar.