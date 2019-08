VIDEO | Mariana Nannis destrozó a Caniggia: golpes, droga, aborto y puticlubs

26/08/2019 - 11:19 Pura Vida

pasó finalmente por ely prendió el ventilador para destruir a su todavía esposo,, reafirmando que su presunta amante, Sofía Bonelli, es una "prostituta drogadicta" y relatando las reiteradas ocasiones en las que lo internó por suque sufrió con él, lasque tuvo que aguantar, que sufrió luego de haber sido golpeada y la constante asistencia de su marido a puticlubs deLa mediática aseguró que hizo que elsea ingresado a unaen dos oportunidades, y que en una de estas, se escapó. Según un documento firmado por médicos que le entregó a Susana, la adicción del “” sería la

Nannis contó un fuere episodio de violencia que vivió en la habitación de un reconocido hotel de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando Caniggia le dijo que se iba a ir a cenar con sus amigos y sin ella para no ser molestado. Al volver –a las cuatro de la madrugada- discutieron y todo terminó en un escándalo.

"Le dije del horario y le pregunté por qué llegaba a esa hora, si se había ido a las 9 de la noche, se puso como loco. Le pegaba a las paredes, me decía que no era nadie para preguntarle. Me puse a ver una revista, vino y me dijo ‘hija de p..., te voy a matar’, y tiraba trompadas por todos lados, me empezó a tirar trompadas a la cara. Me levanté como pude, toda golpeada, y me fui al living y mientras él me gritaba 'callate, hija de p...'", relató la botinera.

"Le dije que iba a llamar a la policía, pero me dijo 'soy amigo de (Daniel) Angelici –presidente de Boca Jrs.- soy amigo del presidente, soy amigo del jefe de la Policía, duro dos minutos en la cárcel, ¿y sabés qué va a pasar cuando salga de la cárcel? Tu cabeza va a rodar’", recordó Mariana, que aseguró no haber hecho la denuncia por miedo a terminar asesinada como Nicole Brown, la ex esposa de O.J. Simpson.

Además, también dijo que Claudio Paul la maltrató en público en otra oportunidad, cuando cenaban en un restaurant de ese mismo barrio porteño.

Aborto

La madre de Charlotte y Alex Caniggia reveló que tuvo que someterse una interrupción del embarazo luego de que su marido la haya empujado contra un auto y le provocara una hemorragia cuando estaba embarazada de dos meses y medio.

“Llegó drogado y le impedí la entrada a la casa, le dije que si quería drogarse tenía que ir a un puticlub. Le pregunté si tenía cosas en los bolsillos, para ver si podía entrar o no, y cuando lo estaba revisando me empujó contra los autos”, indicó Mariana.

¿Claudio Caniggia se acostó con la mujer de un amigo? Siguen las INCREÍBLES confesiones de #MarianaNannisConSusana ¡Mirá! pic.twitter.com/hELrESfI1o — Telefe (@telefe) August 26, 2019

“Yo ahora tendría un hijo de doce años, y él obviamente sabía que estaba embarazada. Me empujó y se fue de la casa. Yo me metí y al otro día con la masajista sentí todas las pienas como un río caliente: estaba llena de sangre”, continuó Nannis.





La mediática contó que llamó a su marido en la clínica y que este nunca fue a verla y que la insultó por teléfono. Finalmente, tras estar desamparada en el nosocomio y a solas con Charlotte, el médico le indicó que debían realizarle un raspaje, y a las pocas horas fue a otro establecimiento en Málaga junto con su amigo, Mauricio, pero debido a que tomó una gaseosa, el procedimiento tuvo que ser sin anestesia.

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”, aseguró, además de revelar que durante los cuarenta días de reposo que hizo, su esposo nunca volvió a la casa.

Infidelidad y puticlubs

La invitada de Susana también contó que su Caniggia la engañó con la esposa de un amigo de la familia.

“Mi amigo Mauricio vivió en casa durante seis meses. Él vio cómo me trata y cómo me denigra. Vino a vivir a casa porque su mujer lo echó de la suya, y mi marido me dijo que sí, que lo podíamos rescatar. Mauricio lo llevó dos veces a mi marido a internarse a Granada, pero él es tan bueno que le cogió la mujer, le cogió la mujer a Mauricio”, comentó la mediática.





La esposa del “Pájaro” también dijo que él tiene una gran pasión por los puticlubs, locales a los que asiste frecuentemente y por los cuales era capaz de dejar a sus hijos y una compañera de colegio de ellos encerrados en el auto para poder ir.

“Dejaba a cuatro menores –y una no era hija suya- adentro del auto para irse a un puticlub. Les decía que no podían bajarse, que iba a ir a buscar unos papeles”, reveló Nannis, que además explicó que se enteró de eso gracias a la amiga de sus hijos. “Les decía que había un perro malo”, señaló.

Si sufrís violencia de género, comunicate con la línea 144. Funciona las 24 hs, en todo el país y durante los 365 días del año.