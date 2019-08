Mujer revelo que usa “jugo de su vagina” como perfume

26/08/2019 - 11:27 Mundo Web

Canadá. Una mujer canadiense cuya profesión es “sexóloga” afirmo que su perfume preferido a la hora de salir por la noche es “el jugo de su vagina”, y que lleva muchos años utilizando este “perfume natural” que provoca que “los hombres acudan a ella”.

Quien recomendó esta fragancia es Shan Boodram a través de su libro “El juego del deseo”, en el que manifiesta que ese “delicioso aroma” le permitió tener varios amantes a lo largo de los años. A partir de esto Boodram le pidió a clientas que verificaran si las “copulinas” (sustancia química secretadas por la vagina) usadas como perfume podrían atraer a “cualquier persona interesada en mujeres con vulvas”. Además afirmo que su intención era conocer si las mujeres que usaban el perfume llamaban más la atención en un bar abarrotado, por lo que puso en práctica un experimento.

Posteriormente de un encuentro entre sus clientas con hombres en un bar, se reunió con ellas en el baño: Les indiqué que se lavaran las manos, se metieran en uno de los baños y luego movieran su dedo alrededor de su abertura vaginal. El objetivo era obtener una muestra de las glándulas de Bartolini, que son del tamaño de una arveja pero juegan un papel importante en la lubricación", describió la mujer del libro. Una vez realizado ese paso, les pidió que frotaran "una buena cantidad de la humedad" en sus puntos de pulso, alrededor de su clavícula y el cuello.

Finalmente las clientas de Shan dijeron que no tuvieron mucho más éxito con los hombres, y que el acercamiento de algunos se debía a la música ruidosa.

Si bien las mujeres no tuvieron el mismo resultado del experimento que ella, la experta quedó sorprendida que ninguna quisiera lavarse el "perfume" al finalizar la noche. Además aseguró que hace que las mujeres "actúen de una manera más audaz y segura", lo que podría hacerlas parecer más atractivas.

Finalmente afirmo no estar muy segura sobre la efectividad del método, sin embargo concluyo en el libro: "Cada vez que lo uso, me hace sentir como una diosa con un delicioso aroma".

Canadá. Una mujer canadiense cuya profesión es “sexóloga” afirmo que su perfume preferido a la hora de salir por la noche es “el jugo de su vagina”, y que lleva muchos años utilizando este “perfume natural” que provoca que “los hombres acudan a ella”.

Quien recomendó esta fragancia es Shan Boodram a través de su libro “El juego del deseo”, en el que manifiesta que ese “delicioso aroma” le permitió tener varios amantes a lo largo de los años.

A partir de esto Boodram le pidió a clientas que verificaran si las “copulinas” (sustancia química secretadas por la vagina) usadas como perfume podrían atraer a “cualquier persona interesada en mujeres con vulvas”. Además afirmo que su intención era conocer si las mujeres que usaban el perfume llamaban más la atención en un bar abarrotado, por lo que puso en práctica un experimento.

Finalizado un encuentro entre sus clientas con hombres en un bar, se reunió con ellas en el baño: Les indiqué que se lavaran las manos, se metieran en uno de los baños y luego movieran su dedo alrededor de su abertura vaginal. El objetivo era obtener una muestra de las glándulas de Bartolini, que son del tamaño de una arveja pero juegan un papel importante en la lubricación", describió la mujer del libro. Una vez realizado ese paso, les pidió que frotaran "una buena cantidad de la humedad" en sus puntos de pulso, alrededor de su clavícula y el cuello.Finalmente las clientas de Shan dijeron que no tuvieron mucho más éxito con los hombres, y que el acercamiento de algunos se debía a la música ruidosa.

Si bien las mujeres no tuvieron el mismo resultado del experimento que ella, la experta quedó sorprendida que ninguna quisiera lavarse el "perfume" al finalizar la noche. Además aseguró que hace que las mujeres "actúen de una manera más audaz y segura", lo que podría hacerlas parecer más atractivas. Finalmente afirmo no estar muy segura sobre la efectividad del método, sin embargo concluyó en el libro: "Cada vez que lo uso, me hace sentir como una diosa con un delicioso aroma".