Le pidió el divorcio por un insólito motivo

26/08/2019 - 11:49 Mundo Web

Emiratos Árabes. Una mujer de un pueblo llamado Fuyaira, acudió a la Justicia para pedir el divorcio de su marido con un argumento insólito. La señora declaro estar preocupada porque el marido ¡es demasiado bueno!

Ante el tribunal manifestó estar molesta ya que su pareja le demuestra amor de manera excesiva y que en el matrimonio jamás hay peleas: “Desde hace un año nunca tuvimos ningún problema", dijo protestando. "Nunca me gritó ni me rechazó", afirmo, agrego además entre quejas: "Me ahoga con su extremo amor y afecto, incluso me ayuda a limpiar la casa sin que yo se lo pida". Sumo también que su esposo a veces hasta cocina para ella y que la relación le parece un infierno, porque necesita "una discusión real" y "no esta vida sin problemas y llena de obediencia", donde su pareja siempre la perdona y le da regalos todos los días.

En defensa el marido sostuvo que no hizo nada malo, sino todo lo contrario. Y que el siempre intenta “ser un marido perfecto”, sin decepcionar ni rechazar a su mujer, pese a los consejos de los amigos. Por último confeso que una vez se quebró una pierna haciendo ejercicio luego de que su esposa se quejara de su peso. "No es justo juzgar un matrimonio por el primer año, debemos aprender de nuestros errores" dijo el hombre. Por último exigió al tribunal, que obligue al querellante a “abandonar” la demanda y darle más tiempo para salvar la relación.

Finalmente, el juzgado estuvo a favor del marido y obligo a cancelar el caso. Por lo pronto el hombre tendrá una segunda oportunidad, y podrá “portarse mal”.

Emiratos Árabes. Una mujer de un pueblo llamado Fuyaira, acudió a la Justicia para pedir el divorcio de su marido con un argumento insólito. La señora declaro estar preocupada porque el marido ¡es demasiado bueno!

Ante el tribunal manifestó estar molesta ya que su pareja le demuestra amor de manera excesiva y que en el matrimonio jamás hay peleas: “Desde hace un año nunca tuvimos ningún problema", dijo protestando. "Nunca me gritó ni me rechazó", agrego, además entre quejas dijo: "Me ahoga con su extremo amor y afecto, incluso me ayuda a limpiar la casa sin que yo se lo pida". Sumo también que su esposo a veces hasta cocina para ella y que la relación le parece un infierno, porque necesita "una discusión real" y "no esta vida sin problemas y llena de obediencia", donde su pareja siempre la perdona y le da regalos todos los días.

En defensa el marido sostuvo que no hizo nada malo, sino todo lo contrario. Y que el siempre intenta “ser un marido perfecto”, sin decepcionar ni rechazar a su mujer, pese a los consejos de los amigos. Por último confeso que una vez se quebró una pierna haciendo ejercicio luego de que su esposa se quejara de su peso. "No es justo juzgar un matrimonio por el primer año, debemos aprender de nuestros errores" dijo el hombre.

Por último exigió al tribunal, que obligue al querellante a “abandonar” la demanda y darle más tiempo para salvar la relación.

Finalmente, el juzgado estuvo a favor del marido y obligo a cancelar el caso. Por lo pronto el hombre tendrá una segunda oportunidad, y podrá “portarse mal”.