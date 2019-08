Marco Trungelliti: "Prefiero estar muerto antes que estar del lado de la corrupción"

26/08/2019 - 18:00 Deportivo

Tras el retiro de este lunes del Abierto de los Estados Unidos en su duelo contra Kei Nishikori por diversas molestias en la zona abdominal, el tenista santiagueño Marco Trungelliti brindó una conferencia en la que no solo se refirió a su partido frente al japonés sino al caso de corrupción dentro del tenis que denunció y por el cual recibió tanto apoyo como críticas.

En abril de este año, Marco había denunciado cómo casas de apuestas arreglaban partidos y sobornaban a los jugadores para que pierdan sus partidos a cambio de importantes sumas. Al hacerlo público, el santiagueño fue despreciado y maltratado por muchos colegas que lo tildaron de "buchón".

Te recomendamos: "The New York Times: "Marco Trungelliti, de perdedor afortunado a paria""

"Prefiero estar muerto 20.000 veces antes que estar de parte de todos esos actos de corrupción", expresó a la prensa. Trungelliti presentó una denuncia frente a la Unidad de Integridad del Tenis (ITU, en inglés) en 2018, tras lo cual se inició una investigación que incluyó a varios jugadores, entre ellos, argentinos a los cuales conoce.

"Si no se dicen las cosas, si no nos paramos y terminamos de aceptar que esto está lleno de corrupción y que a las cosas se las ataca para poder mejorarlas, será un desastre", advirtió.

Finalmente y ya en lo estrictamente deportivo, admitió que "no tenía sentido" continuar el enfrentamiento ante el japonés número 7 del mundo. "No me sentía bien claramente y menos para jugar un partido de tenis y forzar al máximo. Romperme 10 veces más no tiene sentido", concluyó.