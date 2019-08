Un instructor de zumba de Icaño clasificó a la final de Roma 2020

26/08/2019 - 19:15 Interior

Sumergido en la música, el baile y la felicidad, así está Nahuel Ruiz, un joven de la localidad de Icaño que desde niño descubrió su pasión por el baile, y desde entonces, vive con la ilusión de poder concretar su sueño.

Este joven icañense, compitió en el día de ayer en un torneo internacional denominado "Dance World Cup-Latín América", clasificándose para la Final Mundial que se llevará a cabo en Roma, Italia 2020.





Desde pequeño, se convirtió en un amante del baile, que ya no lo practicaba por hobby, sino por amor al arte, y hoy siente que cada movimiento desde sus huesos hasta la última fibra de su ser, vibra en cada ritmo musical proyectando sus sueños.

Con el constante apoyo de su familia, Nahuel se convirtió en un Instructor de Zumba, quién con mucho esfuerzo y sacrificio se traslada a las distintas localidades vecinas a dictar sus clases. Sin duda, este amor por el baile lo transmite en cada clase y en cada coreografía que enseña a sus alumnos.

Es un joven que siente la necesidad de capacitarse constantemente para brindar lo mejor. El sábado 24 viajó hacia a la provincia de Tucumán para realizar una Sesión Jamm a cargo de un Zumba Jammer “Diego Chantir”.





En el día de ayer, el instructor Icañense participó en un torneo Internacional denominado “Dance World Cup – Latín América”, un clasificatorio que se llevó a cabo en la capital de nuestra provincia, en el cual fue destacado como coach (profesor); obteniendo un puntaje que le permitió clasificar a la Final Mundial que se llevará a cabo en Roma, Italia 2020.

“Me siento muy feliz por todo lo bueno que me está sucediendo, y quiero agradecer el apoyo de mi familia, alumnos y amigos. En especial a una de las personas que me formó y me incentivó para estar hoy aquí, a mi hermana, Prof. Yanina Ruiz, que es mi compañera incondicional y quién me ayuda a ser mejor persona cada día”, indicó.