Arrancó el juicio contra la mujer que le cortó los genitales con una tijera de podar a su amante

La Cámara II del Crímen de Córdoba comenzó a juzgar hoy a una mujer que le cortó los genitales a su amante con una tijera de podar en un departamento de la capital de la provincia en noviembre de 2017.

Brenda Barattini, una arquitecta de 27 años que atacó a su amante en un departamento de la calle Chacabuco al 500 de barrio Nueva Córdoba en la capital provincial, está acusada de 'lesiones gravísimas", pero la fiscal Laura Batistelli confirmó que pedirá un cambio de carátula a "tentativa de homicidio".

"La muerte o la vida de la víctima no dependió del accionar de la imputada, sino de la intervención de vecinos, una enfermera y el médico que intervino. Si uno ve las circunstancias, la vida de él dependió de quienes intervinieron y no de la imputada", dijo Batistelli a medios cordobeses.

Barattini está presa en el penal de Bouwer desde fines de noviembre de 2017, luego de seccionar el 90% del pene de su amante, a quien le reconstruyeron ese órgano genital.

El hombre atacado, de 42 años, fue rescatado por vecinos que oyeron gritos y dieron aviso a la Policía.

En un principio, Brenda denunció que la agresión se debió a que había sido violada, pero su estrategia de defensa se derrumbó con el correr de la investigación, dijeron fuentes judiciales.

El relato

"Empezamos a tener relaciones y me dijo que me iba a dar una sorpresita, que tenía algo para darme. Me dijo que si me dejaba poner algo en los ojos. Me puso un antifaz, como de terciopelo. Después me dijo que adivinara con qué me tocaba. También quiso atarme pero yo no quise. Empezó a hacerme sexo oral. De repente sentí algo. Me quiso matar en ese segundo", relató el hombre que sufrió el corte casi completo de su pene.

"No sabía qué me había cortado. No vi nada. El dolor fue un segundo. Ella salió de encima mío, yo intenté levantarme, me tapo, me subo los pantalones e instintivamente agarro el celular, para llamar a una ambulancia. Quiero salir y ella comienza a insultarme. Me agarró de la remera, de los pelos, y no me dejaba salir. Yo estaba con una mano haciéndome presión. Atiné a salir, y me agarraba, no dejaba irme. Metí una llave que encontré por ahí y pude abrir", contó.