“Queremos ser una leyenda del romanticismo”

Río Roma, el dúo integrado por los hermanos mexicanos José Luis y Raúl Roma, celebran el amor con “Rojo”, su nuevo disco, el cuarto de su producción. Siempre apostando al romanticismo, en este CD cuenta con varias colaboraciones, entre las que se destaca la de su compatriota Yuridia, con quien grabaron “Yo te prefiero a ti”, “la canción y el video perfectos para todos los enamorados empedernidos”, como se la presenta.

Yuridia logró uno de los mayores éxitos musicales de su carrera al interpretar “Amigos no, por favor”, una composición de José Luis Roma que se hizo popular.

José Luis y Raúl, embajadores de la música que llega al alma, a través de Sony, la discográfica que los representa, concedieron una exclusiva a EL LIBERAL.

¿Hay metáfora alguna cuando en “Yo te prefiero a ti”, expresan “Qué ironía que a mí, me esté pasando esto, me vuelves a lastimar, yo te sigo queriendo”?

JOSÉ LUIS: No es tanto como una metáfora. Es, creo que cuando estamos en una relación, así un poco masoquista, decimos eso de quien iba a decir que yo iba a volver a caer. Cuando el amor nos sorprende nos sorprende bien y hace uno cosas que no se imaginaba. Y a veces termina valiendo la pena. Por eso tiene un final feliz. Es una canción de románticos empedernidos, un poquito masoquista pero que vale la pena. Cuando hice esta canción lo hice desde lo que la mujer sentía por mí. Yo no quería y ella no quería y al final terminamos juntos. Creo que es bueno insistir, jugársela.

RAÚL: Tiene una parte de amor y de desamor. Justamente, habla de esa posición. Es una canción, como sucede con la mayoría de nuestras composiciones, inspiradas en momentos en que uno ha vivido. Muchos creen que sabemos del amor. Nadie sabe del amor. Es una canción que representa momentos de nuestras vidas. Estamos contentos porque la canción está conectando con el público. Todos se identifican y la cantan. Nos pone muy contentos.

¿Qué representó para ustedes haber grabado con Yuridia esta canción?

RAÚL: Yuridia es una gran exponente del pop en México. Sentíamos que el peso de su voz y su energía iba a ayudar muchísimo y eso es lo que está sucediendo. El videoclip que hicimos con ella tiene una gran respuesta. La historia se cuenta en dos videoclips. Son dos versiones de la misma canción con un toque más mexicano. ‘Yo te prefiero a ti’ cuenta también con una versión banda en colaboración con La Adictiva; reconocidos en el género regional mexicano. Sus integrantes son grandes amigos y se sumaron a nuestra propuesta. Con Yuridia hicimos una versión pop y otra con La Adictiva.

¿Qué sienten cuando sus historias cantadas identifican, son tomadas como propia por la gente y reversionadas por otros artistas?

JOSÉ LUIS: Cuando la gente adopta nuestras canciones y la hacen parte de sus vidas, es lo más hermoso para nosotros. Cuando esto sucede es como cuando se cierra el círculo de las canciones. Nosotros, con Río Roma, tenemos esa dicha de que mucha gente se dedica a las canciones, muy como para conmemorar momentos. Estamos agradecidos con la gente, con la vida, con esta forma de vivir. Un día me di cuenta que hacia lo que me salía del corazón al escribir canciones, ser un poquito como Cupido. Nosotros somos más Cupido. Somos como aliados de los hombres, les ayudamos a decir cosas que quizás ellos no encuentran la manera o no encuentran como. “Yo te prefiero a ti” es una canción perfecta para los enamorados arriesgados. Yo creo que en la vida hay que arriesgarse...

... Más si es por amor, vale la pena correr ese riesgo.

JOSÉ LUIS: Exactamente. Me ha tocado vivirlo. Comparto cien por ciento de que hay que darle chance al amor. Hay que vivir los procesos. A veces, uno termina decepcionado. Hay que darse tiempo, vivirlo y cerrarlo bien y entonces abrir otra aventura.

¿Qué hace que los intérpretes y compositores de tu país trasciendan a partir de cantarle al amor?

JOSÉ LUIS: Hemos tenido la suerte de crecer con la influencia de grandes compositores, como Juan Gabriel, Luis Miguel. Son súper románticos. Cada región tiene su música. Hemos sido afortunados de ser como los nuevos representantes del romanticismo en México para el mundo. Nuestra meta es algún día ser la leyenda del romanticismo. Por eso defendemos tanto eso. Vendrán modas, se irán, pero nosotros nos mantenemos con la balada. Es muy importante cuidar quien eres. La gente te agradece esa fidelidad. Hemos tenido la posibilidad de coquetear con otros ritmos que quizás lo hagamos, pero sin descuidar nuestras baladas. Eso es lo que tenemos en el alma y de lo que estamos hecho.