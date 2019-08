Evolución y coherencia en el mensaje

26/08/2019 - 20:46 Pura Vida

Uno escucha a Río Roma, desde “Al fin te encontré”, el primer álbum, hasta “Eres la persona correcta en el momento indicado”, el penúltimo disco, y observa la coherencia conceptual y rítmica que tiene. ¿Cómo se logra esa coherencia?

JOSÉ LUIS: Yo escribo todas las canciones y si he sentido esa responsabilidad de escribirle siempre a lo romántico. Es el papel que nos toca y es importante tener una coherencia. Hay una evolución, pero siempre hay una coherencia. Ya no somos los mismos del primer disco, pero nosotros seguimos creyendo en el amor. No defraudamos a la gente que se acercó a nosotros con ‘Me cambiaste la vida’ y ‘Mi persona favorita’. Musicalmente, seguimos defendiendo la balada, pero no estamos peleados con ningún género, ni ritmos, ni nada. Pero, es muy importante ser coherente. Este año voy a lanzar otro grupo como productor. A las canciones que se salen de lo coherente o del discurso del que cuidamos tanto en Río Roma, las voy a grabar con otro grupo aunque sea en un hit.