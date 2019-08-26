CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de agosto de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
00.45 MI VIDA ERES TÚ
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 ARABESC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 COPA SANTIAGO: VÉLEZ SARSFIELD VS.INDEPENDIENTE
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (FEMENINO): HUAICO HONDO VS. HURACÁN
20.00 SÚPER FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.29 TRON
08.19 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA
10.31 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
13.01 LOS AGENTES DEL DESTINO
15.07 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS
17.26 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
19.54 LOS AGENTES DEL DESTINO
22.00 THE SHINING
TCM
08.10 LOST - PAR AVION
16.27 MAD ABOUT YOU - THE BILLIONAIRE
16.53 MAD ABOUT YOU - THE MAN WHO SAID HELLO
17.20 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
19.18 EL MONJE
21.08 TIMECOP
23.00 THE CRAFT GRABAR
TNT
06.43 DESPUÉS DE LA TIERRA
08.24 FIREWALL
10.21 SHERLOCK HOLMES
12.36 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
15.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
16.54 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
19.04 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR
22.00 THE ACCOUNTANT
SPACE
06.00 ICEMAN
07.10 EL INSPECTOR GADGET
08.35 50 PARA 1
10.25 ENEMIGO ÍNTIMO
12.25 INFIERNO BAJO TIERRA
14.20 RED DE CORRUPCIÓN
16.10 MEDIO MUERTO
18.00 EL GRAN MAESTRO
20.00 EL GRAN MAESTRO 2
22.00 EL GRAN MAESTRO 3
CINECANAL
11.17 EL ARQUITECTO
13.02 EL DADOR DE RECUERDOS
14.42 ¡HOMBRE AL AGUA!
16.47 EL TESORO DEL AMAZONAS
18.42 MI NUEVA YO
20.25 ICE AGE. THE MELTDOWN
22.00 GUERRA DE PAPÁS 2
23.42 LA CHICA DEL DRAGÓN TATUADO
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 MADRAZA
23.40 EL JUGUETE RABIOSO
A DÓNDE IR
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) Nº 1912)
EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
*JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DE CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.
PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA.
*SÁBADO 31, A LAS 21, ”SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.
*1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL28/08 -16:30 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 28/08 -20:20 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/08 22:00 hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 28/08 -17:30 hs (Cast)
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 28/08 - 19:30 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/08 21:50 hs (Subt)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/08 17:50 hs (Cast) 21:00 hs (Subt)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28 /08 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 28/08 -16:50 hs
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 28/08 -19:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 19:50
15:20 (sábado y domingo)
LA ODISEA DE LOS GILES APT 13 A / CASTELL. 2D 17:10 - 22:30
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 17:40
15:10 (sábado y domingo)
PAW PATROL ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40
15:00 (sábado y domingo)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D 19:10 - 21:40
SUBTITULADA 2D 21:40 SÓLO JUEVES
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 05-10-2019
IT 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $250
Jubilados, docentes y estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada general: $260
jubilados, docentes y estudiantes: $180 todos los días.