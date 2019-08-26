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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de agosto de 2019

- 21:15 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

00.45 MI VIDA ERES TÚ

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

 

CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 COPA SANTIAGO: VÉLEZ SARSFIELD VS.INDEPENDIENTE

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (FEMENINO): HUAICO HONDO VS. HURACÁN

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

 

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.29 TRON

08.19 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA

10.31 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

13.01 LOS AGENTES DEL DESTINO

15.07 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS

17.26 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

19.54 LOS AGENTES DEL DESTINO

22.00 THE SHINING

 

TCM

08.10 LOST - PAR AVION

16.27 MAD ABOUT YOU - THE BILLIONAIRE

16.53 MAD ABOUT YOU - THE MAN WHO SAID HELLO

17.20 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

19.18 EL MONJE

21.08 TIMECOP

23.00 THE CRAFT GRABAR

 

TNT

06.43 DESPUÉS DE LA TIERRA

08.24 FIREWALL

10.21 SHERLOCK HOLMES

12.36 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

15.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

16.54 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

19.04 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR

22.00 THE ACCOUNTANT

 

SPACE

06.00 ICEMAN

07.10 EL INSPECTOR GADGET

08.35 50 PARA 1

10.25 ENEMIGO ÍNTIMO

12.25 INFIERNO BAJO TIERRA

14.20 RED DE CORRUPCIÓN

16.10 MEDIO MUERTO

18.00 EL GRAN MAESTRO

20.00 EL GRAN MAESTRO 2

22.00 EL GRAN MAESTRO 3

 

CINECANAL

11.17 EL ARQUITECTO

13.02 EL DADOR DE RECUERDOS

14.42 ¡HOMBRE AL AGUA!

16.47 EL TESORO DEL AMAZONAS

18.42 MI NUEVA YO

20.25 ICE AGE. THE MELTDOWN

22.00 GUERRA DE PAPÁS 2

23.42 LA CHICA DEL DRAGÓN TATUADO

 

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 MADRAZA

23.40 EL JUGUETE RABIOSO

 

A DÓNDE IR

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) Nº 1912)

EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

*JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DE CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA.

*SÁBADO 31, A LAS 21, ”SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.

*1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.

 

CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL28/08 -16:30 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 28/08 -20:20 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/08 22:00 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 28/08 -17:30 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 28/08 - 19:30 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/08 21:50 hs (Subt)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/08 17:50 hs (Cast) 21:00 hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28 /08 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 28/08 -16:50 hs

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 28/08 -19:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:50

15:20 (sábado y domingo)

LA ODISEA DE LOS GILES APT 13 A / CASTELL. 2D 17:10 - 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 17:40

15:10 (sábado y domingo)

PAW PATROL ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40

15:00 (sábado y domingo)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D 19:10 - 21:40

SUBTITULADA 2D 21:40 SÓLO JUEVES

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $250

Jubilados, docentes y estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada general: $260

jubilados, docentes y estudiantes: $180 todos los días.

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