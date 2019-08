“Me duele que un gran amor termine en este show grotesco”

26/08/2019 - 21:25 Pura Vida

En su cuenta de Twitter, Claudio Caniggia le respondió a Mariana. “Este es un momento doloroso para mí y mis hijos y quiero suponer que para su madre tampoco deber ser grato esta clase de exposición y vergüenza que ella promueve”, dijo.

“Mi vida ha sido siempre lo que es ahora. Absolutamente transparente. No tengo que ocultar ninguna conducta objetable. Lo mío ha sido siempre el trabajo, el ir de frente y el mismo perfil que voy a seguir manteniendo. Me duele el alma que un gran amor termine en este show grotesco del que no pienso formar parte”, indicó el exfutbolista.

A su vez, expresó la necesidad de ayuda profesional para establecer qué pasó con la mediática a quien considera que “perdió su estabilidad psíquica”.

“Quizá la pericia de quienes tienen el conocimiento necesario para estudiar la mente humana tengan la respuesta. Más allá de esto yo seguiré siendo quien soy y haré lo que corresponde”, concluyó.