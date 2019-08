La novia del “Pájaro” se defendió de los ataques

26/08/2019 - 21:28 Pura Vida

Sofía Bonelli, la nueva novia de Claudio Caniggia, le contestó a Nannis. “Todo me parece patético. Me da mucha lástima por ella que tiene que hacer este circo, venir a la Argentina por dos mangos a hablar mal. No tengo que desmentir nada, ni siquiera me conoce y me parece bizarro”, dijo Bonelli en “Infama”.

“El nivel de violencia que maneja... Es una lástima y me da mucha tristeza escuchar a una mujer hablando así de otra, patético”, dijo.

Bonelli reveló que inició acciones legales contra Nannis: “Ya fue notificada, a nivel legal estoy muy tranquila”.