Los Esquineros, en la cima del campeonato amateur loretano

26/08/2019 - 23:56 Interior

LORETO, Loreto (C) Toda la opinión pública deportiva loretana tiene los ojos puestos en la infartante final del campeonato Regular de la Asociación de Futbolistas Amateur Loreto (AFAL), que hace disputar este torneo bajo el nombre de “Roger ‘Petaca’ Galván”, en cuyo primer puesto se ubicaron los Esquineros luego de que vivieran la fecha soñada en el predio del Club Unión Obrera.

La fecha 17ª se vivió a pedido de los Esquineros (37) quienes se encuentran escoltados por La Colonia (35) debido a que en el primer encuentro de la fecha el barrio Jorge Newbery (34) con El Mechero (34) empataron en un gol, mientras que en el segundo partido protagonizado por los changos de la esquina del Polígono con Alberdi Juniors ambos fueron protagonistas de un vibrante encuentro, en el que los Esquineros vencieron por 2 a 1 dejando sin chances en la búsqueda del campeonato a los ferroviarios quienes jugarán su último partido en la próxima fecha.

Por su parte, La Colonia venció por 1 a 0 a Los Albañiles ubicándose en el segundo puesto cuando faltan dos fechas para que finalice el campeonato, que tiene varios candidatos, pero que aún se mantiene con final abierto. El resto de los resultados con los que se completa la fecha Los Bushcas 2, Avenida 0; Barrio Centro 1, Fútbol Centenario Talleres Club 0; Alma y Vida 0, Palermo 1; Bº Libertad 1, Club Social Deportivo Barrio Oeste 4; Zona Roja 0, 48 Viviendas 1; Barrio Oeste 0, Defensores de Remanso 2.

Para la próxima fecha se programaron los encuentros entre Palermo vs. Defensores de Remanso; Club Social Deportivo Barrio Oeste vs. 48 Viviendas; Fútbol Centenario Talleres Club vs. Barrio Oeste; Avenida vs. Zona Roja; Alberdi Juniors vs. Albañiles; Jorge Newbery vs. Barrio Libertad; Los Pinchas vs. Alma y Vida; Mechero vs. Barrio Centro. Los punteros clausurarán la fecha enfrentando a los Buhscas. Todos los encuentros se disputarán en el predio del Club Unión Obrera a partir de las 12.