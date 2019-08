FÚNEBRES | 27 de agosto de 2019

27/08/2019 - 00:09 Funebres

FALLECIMIENTOS

María Inés Moreno (Loreto)

Raúl Carabajal

Antonia Cristina Coronel

Cristian Javier Blasco (La Banda)

Raúl Armando Ibarra

Modesta Carolina Sayago de Generoso

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AUTALÁN, JULIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Su esposa Estela Roldán, hijos Julio, Raúl y Carla, hijos pol. nietos Manuela, Caitano y Fausto y demás fliares. participan su falleicmiento, sus restos serán inhumados 10 hs. cementerio La Piedad, casa duelo P.L. Gallo 330, sala 2 Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Su hermana Ana María Baccino, sus sobrinos Dr. Matías Castro de Achával, Dra. Carolina Santillán Komornicki, sobrinos nietos Abril y Mateo Castro de Achával, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su querida memoria. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin'.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Su primo hermano Dr. Jorge E. Alvarado participa con profundo dolor su fallecimiento.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Que en el descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Raúl Guzmán, Mirta Herrera y su hija Agostina participan su fallecimiento y acompañan a Patricia por tan lamentable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. María Eugenia Di Lullo de Garay y sus hijas Marta, María Eugenia y sus nietos Sofía y Felipe lamentan su partida y acompañan en este difícil momento a su querida amiga Patricia.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Prof. Patricia Elli. Rogamos una oración en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus consuegros Héctor A. Argañarás y Azucena Carrasco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Ariel Khairallah y Virginia Argañarás, sus hijos Bautista, Santiago y Abril Khairallah participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. José Retamosa participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Patricia y a su hermano Chimono en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Zuny Assis de Retamosa, sus hijos José Manuel y Silvia Paz; Marizu y Adrian Pellene; Ana y Damian Pizarro y Pablo participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su esposa Patricia y sus hermanos Chimono y Masha y sus respectivas familias.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Dr. Luis E. Assis y familia participan de su fallecimiento y abrazan a su hermano Chimono y demás familiares en este doloroso momento. ¡Que en paz descanse!

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Raúl y Gustavo Basbus con sus familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Mónica Nader despide con gran dolor a su amigo Guillermo. Un ser humano generoso. Descansa en paz. Ruego al Señor le de fortaleza a Patricia, Sofía, Guillermo y Josefina para sobrellevar este duro momento.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Mabel N. de Nader y sus hijos Mónica, Miguel y Marcela acompañan a Patricia en tan triste momento por la perdida de su amado Guillermo. Ruegan oraciones en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. "Yo les daré consuelo convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor a su dolor". Patricia Loto y familia acompaña a su querida amiga Sofía en este momento de dolor.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Ángela María Giuggiolini de Muñoz y familia y Violeta Beatriz Giuggiolini de Jugo y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Patricia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli participan su fallecimiento y acompañan a Guilli y Vivi en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Dr. Alfredo Torales, su esposa Estela Sansierra, María de los Ángeles Platas de Mayuli, sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento con profundo dolor.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Lolita Abdala y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Chimono y familia en tan difícil momento, rogando por su eterno descanso y cristiana resignación para sus seres queridos.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Ing. Juan José Iraolagoitia y su Sra. Patricia Monteserin participan con dolor el fallecimiento de su vecino y acompañan a su Sra. Patricia en este duro momento.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Querido Guilly gracias por brindarnos tu amistad. Alicia y Charly.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Carlos G. Montenegro, acompaña con profundo dolor a su esposa Sra. Patricia en tan lamentable pérdida. Ruega una oración en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Nuestro mundo es una colección de hermosos recuerdos de tu vida en nuestra vida… Lo que no se olvida, nunca muere. Pronto volveremos a compartir momentos cuando nuestro padre del universo nos reúna en un próximo encuentro hasta entonces Gordo… Tus amigos Raúl Rotondo y Marisa Pulvet.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Roberto R. Rafael y sus hijos Robertito, Florencia y Lucas acompañan en el dolor a la querida Patricia, a sus hijos y familia. Elevan oraciones por su eterno descuento eterno.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. María Inés Abdo y flia; y Pbro. Miguel Ángel Abdo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Patricia y flia en este difícil momento. Invitan al novenario de misas que se rezará por su eterno descanso en la parroquia Santísimo Sacramento del Bº Borges (calle 14 y 105) a las 19.30 hs.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Nora R. Rafael de Jimenez despide con dolor a Guillermo, acompaña con cariño a su esposa Patry, a sus hijos y hermanos. Ruega por su paz eterna, consuelo y esperanza para su familia.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Pedro L. Mulki y flia lamentan participar el fallecimiento de su amigo y compañero de café. Rogamos resignación para su familia.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Administración y Personal de Galería Leonardo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en este doloroso momento.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus amigos Kike y Gordo quienes llegaron a quererlo mucho en poco tiempp por su nobleza y hombria de bien, lo despiden con profundo dolor y acompañan a su amiga Patricia en estos momentos. ruegan oraciones en su querida memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus amigos Alfonso y Claudia, acompañamos a nuestra querida y desconsolada Patri. Que su alma descanse eternamente en paz.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Megui, Neluco Alvarado y flia., participan el fallecimiento del querido primo hermano Guillermo y acompañan en el dolor a Patricia. Chimono y Maya. Elevan oraciones en su memoria.

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. La muerte no es nada yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo , tú eres tú, lo que éramos el uno para el otro, lo seguiremos siendo. Enrique Alcaide, Nora Abalos de Alcaide, sus hijos María Noe, María Victoria, Enrique y sus respectivas familias. Acompañan a su querida esposa Patricia, hijos y a su hermana Maga y desean pronta resignación. Que brille para Guillermo la luz que no tiene fin.

CARABAJAL, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Su esposa: Negrita, sus hijos: Sergio, Ely, Raquel, Sole, Diego y Armando y demás fliares. part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el Cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARABAJAL, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Amigos y compañeros de la promoción 1958 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ANTONIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Su esposo Ramón Coiman, sus hijos Noemi, NIlda, Lidia y Ramón Coiman, nietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. casa de duelo Pje. Alvear 498 Bº 8 de Abril. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, ANTONIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus vecinos: Carlos Paz, Graciela Cajal y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, RAÚL ARMANDO (Pibe) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Su compañera Adriana Gerez Contreras su amigo Oscar Morat y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JORGE, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Su prima hermana Lilia Corlli de Abido, sus sobrinas Toti, Marta y Lucrecia Abido, sus nietos y demás familiares participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Victoria. Que Dios la tenga en su santo descanso.

JORGE, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. ¡Turquita querida cómo olvidar a la compañera que nos alegraba el día desde que llegaba! Buena persona, diligente, trabajadora incansable, excelente compañera. La despedimos con mucho cariño. Sus ex compañeras de la Escuela Nº 144 de El Puestito, Dpto. Capital: Clara Achaval de Dominguez y Chela Gallo de Carrizo. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

LAZO, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Bienaventurados los de corazon puro porque de ellos es el Reino de los Cielos " Sus sobrinos Pablo, Cintia, Kuki, Rita y sus sobrinos nietos Marcos y Mateo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LEIVA, NAMITALAH HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. La comisión directiva y socios del club de los Abuelos de Sgo. del Estero participan con dolor el fallecimiento del hermano de su socia Sra. Mirta del Valle Leiva, que el Señor lo reciba en su seno y que brille para el la Luz que no tiene Fin.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|.Julia Velarde participa su fallecimiento, acompaña a la querida Norma y Coca y toda su familia por la inesperada partida. Rogamos una oración en su memoria.

MANZUR DE NELSON, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea el 23/8/19|. Su primo Emilio Manzur, Gloria Gonzalez y flia., participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR DE NELSON, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea el 23/8/19|. Luisa Gomez Coronel de Lucatelli participa el fallecimiento de Norma y abraza con afecto a sus hijos Marcelo, Alfredo, Silvia y en especial a su ahijado Ricardo.

MANZUR DE NELSON, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea el 23/8/19|. Omar Rodriguez, Myriam Maatouk, Joaquin, Gabriel, Maria Guadalupe y Maylen, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oracioines en su memoria.

MANZUR DE NELSON, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea el 23/8/19|. Angel Abate, Ida Moreno, Belen, Santiago, Ignacio y Agustina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan orasciones en su memoria.

MENDIETA, YOLANDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Rosita y Rina Abate Soria participan con gran dolor el fallecimiento de la querida Yoli, amiga nuestra de toda la vida; acompañamos a su sobrinos en su dolor. Descansa en paz querida amiga. Rogamos oraciones en su memoria.

PEZZINI, JULIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y su hijo Valentino, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Felleció el 18/8/19|. Armando Héctor Ledesma (Tero), Tilda Guaraz e hijos, acompañan a sus familiares en este momento de profundo dolor por la partida de alguien muy querido por nosotros. Baby: descansa en paz.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Tu ausencia se nos hará infinita pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios. Su esposa Lucia Haget, sus hijos Sandra, Hugo, Daniel, sus hijas políticas Elizabeth, Huerto, su cuñado Piru participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo P. L. Gallo y Santa Fe (S/V). Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cementerio Jardín del Sol.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Su esposa Lucia, hijos Hugo, Sandra, Daniel Saad, h. pol. Elizabeth, Huerto, nietos Facundo, Mia y demás fliares, sus restos serán inhumados a las 9 hs.en el cementerio Jardín del Sol casa duelo P.L. Gallo 390 s.v. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Su hermana Marisa y sus hijas Ana Maria y Ana Eugenia, sus nietos Agustin y Emma Maria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardin del Sol.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Su sobrino Miguel Saad, sobrina politica Fernanda Cipolla, sobrinas nietas Guillermina, Martina y Justina Saad, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. "Que Dios le dé el descanso eterno, y brille para él la luz que no tiene fin". Enrique Gustavo Saad, su Sra. María José Díaz Choque, sus hijos Francisco y Rosario participan con dolor su falleicmiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. "Abu nunca te olvidaremos te llevaremos siempre en nuestros corazones". Sus adorados nietos Mía y Facu participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque este muerto, vivirá". Lely Hoyos Nasif, sus hijos Sergio, Enrique y Mariela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin. Su consuegra Norma Atia, sus hijos Verónica, Lissi y familia; Juan Pablo Lissi y flia; Belén Lissi y flia; y Alejandra Lissi y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. José Luis Urtubey y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria por su feliz resurrección.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. La comisión directiva y socios del Aero Club Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del hermano de su tesorero Sr. Miguel Saad y elevan oraciones en su memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Amalia Ingratta e hijos Mariela, Valeria, Santiago y Agustín Alfano participan con profundo dolor su partida. Rogamos oraciones en su memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. "Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo Tú Señor, aseguras mi descanso". Agustín Alfano Ingratta e hijos Guadalupe y Maitena acompañan a sus hijos y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Daniel Manzur y flia participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Dueños y empleados de Bulonera Manzur participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Tus amigos de JKR Srl participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Sr. Ávila Jorge A. y flia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar sus hijos Jos, Oso y flia. Toti y flia. Gaby y Guadalupe participan su falleicmiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs.en el cementerio Jardín del Sol casa duelo P.L. Gallo 390 s.v.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. El sufrimiento de aquí abajo no tiene porporción con la gloria del Cielo " Miguel Saad y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermano, acompañando a su flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Beba Dalale, Vanina Aguilera, Viviana Diaz, Natalia Juarez, Noemí Flores, Andrea Mendoza y Mariana Tarchini, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Tu hermano Johnny y sus hijos Mariela, Sergio y Enrique con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardin del Sol.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Cesar Manzur y Zulay Gonzalez, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hermano Johnny en su dolor. ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Amado Salomón y flia., Marta Arez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Integrantes del equipo "Bastianos" acompañan a su hijo Hugo en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Integrantes del equipo de fútbol "Metalúrgica" participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Hugo en este difícil momento.

SAYAGO DE GENEROSO, MODESTA CAROLINA (q.p.d..) Falleció el 26/8/19|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a nuestros amigos Silvina, Miguel, e hijos en este triste momento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

AGUIRRE, ELEUTERIA PERFECTA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. La comunidad educativa del a esc. Form. Proy. y Cap. Laboral Nº 7 Granaderos de San Martín participa con dolor del fallecimiento de la Sra. madre del Prof. Díaz David. Se ruega una oración a su memoria.

BLASCO, CRISTIAN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Sus padres: María y Pichu, sus hnos.: Verónica, Gaby, Viví, Karina y Yony, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 15 en el cement. La Misericordia. Casa de duelo: Romualdo Gauna 45. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GANGITANO, ÁNGELA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. Sus amigos Buby, Tilda e hijos, acompañan en su dolor a su familia. Sus restos fueron inhumados el 25/08/19 en el Cementerio Jardín del Sol.

GANGITANO, ÁNGELA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. Fuiste una gran amiga y vecina: Yolanda Gómez y sus hijas Silvina, Susana y Viviana Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan una oración en su querida memoria.

GANGITANO, ÁNGELA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. El Centro de Jubilados y Pensionados ATE - Santiago del Estero acompaña en este doloroso momento a su amigo compañero y flia. Eleva oraciones por el eterno descanso de su esposa.

LEZCANO, CARLOS JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Los Integrnates de la Junta Vecinal del Bº Jerarquizado Municipal, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra Amiga, vecino y Vicepresidenta de la Junta Vecinal: Katy Lezcano. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Las mujeres de Acción Católica de la Parroquia San Roque participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera presidente de dicha institución. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Su amiga Noemí Casares y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Julio Vizcarra y Sra. y sus hijos participan el fallecimiento de la hermana de su consuegra Chichi Luna de Umbidez. Ruegan una oración en su memoria.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Acción Católica Argentina-Catedral Basílica- participan con mucha tristeza la desaparición física de una de sus miembros, la querida Guillermina. Acompaña a su familia en este momento de dolor. Con la fe puesta en que el Señor ya la ha recogido en su gloria.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confío en tu palabra". La Asociación Cooperadora del Hospital Regional "Ramón Carrillo" participa su fallecimiento y ruega al Altísimo que le de consuelo y esperanza en estos momentos de pena y dolor a la familia Serpa - Catán.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. El Grupo "Las Loberas" de los viernes: Graciela, Silvia, Mariana, Pochi, Ana, María, Lucía y María Nieves participan su fallecimiento y oran por su eterno descanso para que la paz y el consuelo de Dios los acompañe y fortalezca a la familia.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. "Los buenos y puros de corazón reciben el descanso eterno de la gloria del Señor". Liva de Scaglioni, sus hijos Rubén y Mangui Scaglioni y flias. acompañan a la flia. en este triste momento.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Emilse Susnabar de Benavente participa el fallecimiento de Guillermina, a quien apreció muchísimo por sus importantes condiciones humanas. Así pues por su invitación integró el grupo de Acción Católoca de La Catedral Basílica y hoy lamenta mucho su desaparición física. Ruega a Dios la haya recibido en su Reino y las oraciones le den el descanso eterno que merece.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. ''Señor ya está en tu puerta, permitele ingresar al Reino de los bienaventurados''. Sus compañeras y amigas Luisa Bolañes de Murillo y flia, Angelica Hoyos Vda de Velázquez y flia, participan su fallecimiento y acompañan en estos dolorosos momentos a su hijo David y flia, a su hermana Josefina y flia. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Los compañeros y amigos de su mamá Alba Lía y su tía Indiana; Jorgelina, Norma, Andrea, María Laura, Mariela, Pablo, Néstor, Daniel, Ariel, Guillermo y Juan Carlos compartimos su pesar desde el alma y el corazón por su eterna memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Los compañeros de la Secretaría Electoral Nacional de Juan Manuel, Alba Lía e Indiana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Dr. Walter Daniel Micol, su hijo Nehemías Micol, Dra. Susana Odil Micol participan el fallecimiento de Ana y acompañan en su dolor a Alba Lía e Indiana y sus respectivas familias.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Marta y María Eugenia Garay participan su fallecimiento y acompañan en estos dolorosos momentos a su amiga Alba Lía.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Miguel Ledesma, Susana Piga, sus hijos Valeria, Andrea y Agustín despiden con profunda tristeza y cariño su partida y acompañan a su mamá Alba Lía y su familia, rogando por tu descanso eterno.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Federico Díaz Lames, María Julia Cantos, sus hijos María Florencia y Martín Ledesma, Agustín, Ana Lucia, Milagros y su nieto Bastian participan con profundo dolor irreparable pérdida y acompañan a su familia y su mamá Alba Lía. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Claudia E. Salvatierra participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida madre Alba Lía, en tan doloroso momento.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) participa el fallecimiento de la hija de la compañera Alba Lía y la acompaña solidariamente.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Antenor R. Ferreyra y Sara J. Achával participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Alba y familia en estas penosas circunstancias.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Carlos Francisco Hurtado y Susana Almonacid participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su falecimiento y acompañan a Alba Lía y familia en este doloroso momento.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Luis Eduardo Lopez y Gloria Cardenas, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Ana G. Montoto de Basbus y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Luis Eduardo Lopez, sus hijas Virginia, Eugenia y Veronica con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

SORIA GARZÓN, ANA CAROLINA Falleció el 24/8/19|. Mónica Flores Matos Estevez y sus hijos Francisco, Romi y Juan Francisco; Joaquin; José Antonio y Marina; Gabi y Camila, participan con profundo dolor el fallecimiento de Ana Carolina y acompañan con cariño a Alba Lía, Gato, Lucia, Juan Manuel, Albita, Indiana, Juan Pablo y Normita. Ana Carolina descansa en paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SOSA, RENÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. ''Que brille para él la luz que no tiene fin''. Su esposa Matilde e hijo Gastón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementeri La Misericordia.

SOSA, RENÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Sus hermanos Vicente, Carlos, Mirta y Alberto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SOSA, RENÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Claudia Farias y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, RENÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Su cuñado Héctor Antonio Luna, participa con profundo dolor de su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SOSA, RENÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Su cuñada Norma Leguizamón y su esposo Rubén, su sobrino/ahijado Alejandro Sosa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memorio.

SOSA, RENÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Su vecina Aurora y Carlos Aybar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SOSA, RENÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Su cuñada Chochy Leguizamón y sus sobrinos: Maxi, Lorena, Julieta, Matias, Oscar y Rita, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Señor, dale el descanso eterno. Su familia partocopa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio locaol. Quimilí.. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

JUÁREZ, RAFAELA (Rosa) (q.e.p.d) Falleció el 9/8/19|. Los buenos y puros de corazón recibela Señor en tu reino y que brille para ella la luz que no tiene fin. Personal directivo, docentes, maestranza, padres y alumnos de la escuela N 1099 Pedro León Gallo participan del fallecimiento de la madre de la Vice directora de la institución Adriana Chazarreta ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, MARÍA ÍNES (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Su esposo Pedro sus hijos Horacio, Ariel ., Ema, Sandra,Myrian, Mabel, Vanesa, Jimena y demas familiares sus restos seran inhumados HOY 10 horas en el cementerio de la Noria Dto Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 421978.

MORENO, MARÍA ÍNES (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Su sobrina Yanina Maguicha participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio de La Noria - Loreto. Se ruegan oraciones en su memoria

MORENO, MARÍA INÉS (Taky) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Su mamá Modesta Ponce, sus hermanos Aurelia, Mirta, Alberto, Lito, Mario, Juan, Pascual, Hugo, Marisa, David y Eduardo, sus hijos Miriam, Mabel, Ema, Sandra, Vanesa, Horacio y Ariel, sobrinos y nietos participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio de La Noria, Dpto. Loreto.

MORENO, MARÍA INÉS (Taky) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Laura Magali Mansilla, su esposo Dr. Ramón Cabrera, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORENO, MARÍA ÍNES (Taki) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. La comunidad educativa de la escuela 1099 Pedro León Gallo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía de la profesora Laura Magali Mansilla docente de dicha institución. Ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, OLGA OLINDA (q.e.p.d.) Falleciò el 25/8/19|. "Señor recíbela en tu Casa aprecia tu rostro, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Comunidad educativa del colegio del Centenario acompañan con profundo dolor a la Sra. vicerrectora Lic. Jorgelina Sequeira Llugdar, por el fallecimiento de su querida hermana..

SOSA DE VIDARTE, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció en México el 20/8/19|. Norma: nada es estéril en tu vida en la que prodigaste amor, ternura, ejemplo y entrega a quienes tuvimos la inmensa dicha de compartir este largo camino. Aprenderemos día a día que ya no llegarás a nuestro encuentro en el mes de octubre. A reír y festejar mirando el cielo porque te integras al grupo de nuestros compañeros que partieron antes y nos sentimos bien aunque nuestros corazones estén con dolor. Te recordaremos siempre, descansa en paz. Tus compañeros de Promoción Dorada 1917 - 2017 de la Escuela Normal Regional de Maestros "República del Ecuador" de la ciudad de Frías participan con profundo dolor su fallecimiento ocurrido en México y acompañan a la familia rogando cristiana resignación.

VILLAVICENCIO, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19 en Buenos Aires a la edad de 71 años|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Su hermana Rosa Villavicencio y su cuñado Eugenio Villafañe participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Nueva Francia.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACUÑA. SILVIA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. "No lloren si me aman, si conocieras el don de Dios y lo que es cielo, si pudieran oír el cantico de los ángeles y verme en el medio de ellos. Su madre y hermanos invitan a la misa que se oficiará al cumplir un año de su partida hoy a las 20.30 hs en la iglesia Catedral.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos. Con gran tristeza despedimos a nuestra querida amiga Martita. Mecha, Eduardo, Marcelo, Daniel y Rita Spath. Se invita a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en el Santuario Santa Rita. Se ruega una oración en su memoria.

CORONEL BUITRAGO, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/16|. Querido hermano mío, querido hijo, querido papá, querido amigo, aún sigues tan presente en nuestros corazones como hace 3 año que te fuiste aquella madrugada del 27 de Agosto del 2016. Todos queremos recordarte este Martes 27/8 en tu 3er aniversario de tu fallecimiento, en la misa que hacemos tu familia en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs . Esperamos a todas aquellas personas que nos quieran acompañarnos en memoria de Oscar Marcelo Coronel Buitrago.

LAZO, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. ¡He perdido un ángel! ¡Madre mía! ¡Amada mía! Tu bondad infinita, tu mirada serena. Tus dulces canciones balbuseadas en mis oídos, tus caricias, abrazos y besos de miel. Quedaron grabados en nuestros corazones. Lloramos tu querida pérdida. Tus hijas Marta y Mónica Bixione, tus nietos y bisnietos invitan a la misa hoy en la iglesia San José del Bº Belgrano a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su partida.

LUNA ZURITA DE FONTI, AIDA BEATRIZ-FONTI -BERNARDO SEGUNDO(q.e.p.d.) Fallecierón el 27/8/07-27/6/16|. Rogaremos por la paz de sus almas hoy en la misa de 20.30 hs en la Catedral Basílica. Descansen en paz, los extrañamos.

JUÁREZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. ''Bienaventurados los de corazón puro porque de lellos es el Reino de los Cielos''. Su madre: Lola, su esposa Mary Leguizamón, sus hijos: Magaly, José y Ramiro, invitan a la misa que se realizará el día Martes 27 en la Parroquia Cristo Rey a las 20 hs , a los nueve días de su fallecimiento. Para rogar por su eterno descanso.

JUÁREZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. ''Querido hermano: hoy hace 10 días que te fuiste al encuentro del Señor. Siempre estarás presente en nuestros corazones''. Su Madre Lola, sus hermanos Yola, Potoca, Fredy y sus respectivas familias, invitan a la misa que se celebrará hoy en la Parroquia Cristo Rey, a las 20 hs. Rogamos oraciones en su memoria.