Franco Armani: “Los rivales no se eligen en estas instancias finales”

27/08/2019 - 00:20 Mundo River

Franco Armani es una de las principales figuras de River Plate y uno de los jugadores que sabe que su equipo está cerca de dar un paso más en la Copa Libertadores de América.

Y hace unos días que se viene hablando de la posibilidad de que tanto River como Boca vuelvan a cruzarse en el camino por el certamen sudcontinental y más precisamente en las semifinales. .

¿Qué dijo el arquero millonari al respecto?, “obviamente en estas instancias no se eligen rivales. Hay que jugar con el que toque. Boca sacó una gran diferencia y nosotros también, debemos tratar de conservarla en Paraguay, marcar un gol de visitante. Y como digo, los rivales no se eligen en estas instancias finales. El que toca, toca”, expresó Armani cuando habló en pocas líneas sobre esta chance.

También hizo referencia al VAR y a las cosas que se dicen sobre cierto favoritismo en este sentido.

“No nos fastidia para nada. Si nos ponemos a ver el partido con Cerro todas las decisiones del VAR fueron correctas, no hay discusión con eso. Fuimos superiores al rival, en todo el partido. Molestar, no porque las decisiones fueron acertadas”, comentó el golero del equipo de Marcelo Gallardo.

River, desde que llegó Gallardo a la dirección técnica no dejó de obtener títulos, es por eso que cuando le preguntaron a Armani si esta situación no causa envidia respondió: “Obviamente hay envidia, cómo no va a haber envidia, y en el deporte hay envidia. Hay que seguir firmes como lo estamos con la mentalidad que tenemos, seguir en este camino, conseguir la Copa Libertadores si Dios quiere y pelear la Liga y la Copa Argentina”.