“Prefiero estar muerto a ser parte de actos de corrupción”

27/08/2019 - 01:26 Deportivo

Marco Trungelliti se despidió del Abierto de Estados Unidos, tras abandonar por lesión el partido que estaba disputando ante el japonés Kei Nishikori, pero en la posterior conferencia de prensa volvió a referirse a la corrupción en el tenis y apuntó contra el accionar de sus colegas.

“Prefiero estar muerto 20 mil veces antes que estar de parte de alguna manera de todos esos actos de corrupción”, afirmó el tenista santiagueño, número 205 del ranking mundial de la ATP.

“Si no se dicen las cosas, si no nos paramos y terminamos de aceptar que esto está lleno de corrupción y que a estas cosas se las ataca para poder mejorar, será todo un desastre”, agregó, firme en sus convicciones.

El año pasado, Trungelliti denunció un caso de corrupción frente a la Unidad de Integridad del Tenis y en febrero de este año había afirmado que las bandas de apostadores sobornan a los tenistas para que pierdan sus partidos y al revelarlo, dijo que fue despreciado y maltratado por varios colegas.

En referencia a esto, el argentino afirmó que, pese al rechazo recibido de compañeros y entrenadores, no se arrepiente de su acción.

Cabe recordar que los argentinos Patricio Heras, Nicolás Kicker y Federico Coria fueron suspendidos por estar implicados en casos de corrupción.

Con respecto a su actuación en el último Grand Slam de la temporada, Trungelliti afirmó: “No me sentía bien claramente y menos para jugar un partido de tenis y forzar al máximo. Romperme diez veces más no tiene sentido”.

Además, sobre el dolor que lo marginó del partido dijo: “Supuestamente no es grave, ni mucho menos” y no brindó más detalles de la lesión, aunque señaló que era lo suficientemente grave como para no continuar.

Trungelliti, de 29 años, hizo su debut en el cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos, proveniente de la qualy, pero duró 47 minutos en cancha y abandonó cuando el partido favorecía a su rival por 6/1 y 4/1.

Las molestias en la espalda, que ya expuso en Montecarlo, se hicieron reiterativas. El santiagueño solicitó la asistencia de un especialista y puso fin a su competición.

El rival del japonés en la próxima ronda será el estadounidense Bradley Klahn.

Perdió Guido Pella

Por su parte, Guido Pella no pudo anoche en su debut y cayó ante el español Pablo Carreño Busta por 6/3, 4/6, 7/6 (7/2 en el tie break) y 6/3, luego de una intensa lucha de 3 horas y 12 minutos.

La primera jornada le fue sonriente al cordobés Juan Ignacio Lóndero, quien se impuso en cuatro sets (3/6, 6/1, 7/6 y 7/5), al estadounidense Sam Querrey.

En otro encuentro, el serbio Novak Djokovic, no pasó demasiados sobresaltos para imponerse al español Roberto Carballés Baena, por 6/4, 6/1 y 6/4.

Además, el ruso Daniil Medvedev (5) superó al indio Prajnesh Gunneswaran (88), por 6/4, 6/1 y 6/2, mientras que el norteamericano Reilly Opelka batió al italiano Fabio Fognini por 6/3, 6/4, 6/7 y 6/3.