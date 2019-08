Insólito: mujer espantó a un chófer de colectivo

27/08/2019 - 10:51 Mundo Web

México. Un insólito hecho ocurrió en el país de Centroamérica. Un colectivero casi “se infarta” cuando una mujer se le aparece de repente. La señora se había quedado dormida en un asiento de atrás.

La situación quedo registrada por una cámara de seguridad del bus, y se hizo viral. Se puede observar como el chofer maneja el colectivo en el que parece no haber nadie. Sin embargo, mientras el chofer habla por teléfono, no se percata de que una mujer viene desde la parte trasera del micro junto a un hombre que lleva auriculares. En un primer momento el chofer parece sentir un ruido, mira al costado y no ve a nadie. Finalmente cuando la mujer llega al asiento del conductor, le pregunta hacia donde se dirigía, y el corazón le revienta. El chofer se asusta al ver a la señora y pega un grito desaforado. Según su testimonio lo primero que pensó es que se trataba de un fantasma. ¡Ay señora, no manche! Se lo escucha decir en el video mientras lleva las manos hacia el pecho y enciende las luces del autobús. Ay, pues ¿por dónde vamos, oiga?”, le responde la mujer tranquila mientras se acomoda el pelo.

Al final del vídeo se ve que el conductor detiene el micro y le dice a la señora que ya había finalizado el recorrido.

Por suerte no se trataba de un fantasma y el chofer se termino relajando. Luego del hecho se rieron y el hombre los acercó a la terminal, para que puedan volver en paz a casa.

