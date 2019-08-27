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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de agosto de 2019

A LAS 21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

- 21:05 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.00 POR EL MUNDO

22.30 MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 POR EL MUNDO (CONT.)

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 DALE FERRO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

 

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

04.39 JUNIOR

06.45 TRASCENDER

08.56 EL CÓDIGO ENIGMA

11.15 EL PROTEGIDO

13.19 JUEGO DE TRAICIONES

15.22 TRASCENDER

17.34 EL PROTEGIDO

19.38 PARKER

22.00 ASESINATO EN LA CASA BLANCA

00.03 LOS 8 MÁS ODIADOS

03.25 MONTECRISTO

TNT

06.55 SLAMMA JAMMA

08.52 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

11.02 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

13.25 ¿QUÉ PASÓ AYER?

15.19 EL APRENDIZ DE BRUJO

17.19 ME CASÉ CON UN BOLUDO

19.12 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE

22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

01.00 DE LA CUNA A LA TUMBA

02.53 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

04.23 VACACIONES

TCM

08.53 LOST

09.37 LOST

10.22 LOST

11.06 MAD ABOUT YOU

11.32 MAD ABOUT YOU

11.58 LOST

12.42 LOST

13.27 LOST

14.11 LOST

14.56 LOST

15.40 MAD ABOUT YOU

16.06 MAD ABOUT YOU

16.32 EL GUARDIÁN

18.21 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

20.17 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

22.00 DOS POLICÍAS REBELDES II

00.57 DONDE LAS ÁGUILAS SE ATREVEN

03.43 POLICÍA DEL TIEMPO

SPACE

06.39 ENEMIGO ÍNTIMO

08.35 IP MAN

10.33 IP MAN 2

12.34 IP MAN 3

14.36 EJECUTOR

16.35 HALCONES DE LA NOCHE

18.23 D-TOX

20.06 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

22.00 UN PASEO POR LAS TUMBAS

00.08 FUERZA ANTIGÁNGSTER

02.05 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

03.30 DESAFÍO MOTOR

04.00 MISIÓN EXTRAORDINARIA

CINECANAL

12.12 SÚPER 8

14.17 LA ERA DE HIELO 3

15.55 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

17.35 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER - PARTE I

19.35 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

22.00 MISCONDUCT

00.07 MASACRE EN LA CÁRCEL 13

02.07 LOS INDESTRUCTIBLES 2


A DÓNDE IR

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) Nº 1912)

EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR, CON SOLEDAD SILVEYRA Y FACUNDO ARANA.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

* JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DEL CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA ORQUESTA SINFÓNICA.

* SÁBADO 31, A LAS 21, “SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.

* 1º DE SEPTIEMBRE A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.


CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -16:30 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 28/08 -20:20 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 22:00 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -17:30 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 19:30 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 21:50 hs (Subt)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY 17:50 hs (Cast) 21:00 hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -16:50 hs

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 28/08 -19:00 (Cast)

 

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 19:50

15:20 (sábado y domingo)

LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 17:40

15:10 (sábado y domingo)

PAW PATROL ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40

15:00 (sábado y domingo)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D 19:10 - 21:40

SUBTITULADA 2D 21:40 SÓLO JUEVES

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $250

Jubilados, docentes y estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada general: $260

jubilados, docentes y estudiantes: $180 todos los días.

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