CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de agosto de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.00 POR EL MUNDO
22.30 MONO BINGO
22.40 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 POR EL MUNDO (CONT.)
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
22.00 DALE FERRO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
04.39 JUNIOR
06.45 TRASCENDER
08.56 EL CÓDIGO ENIGMA
11.15 EL PROTEGIDO
13.19 JUEGO DE TRAICIONES
15.22 TRASCENDER
17.34 EL PROTEGIDO
19.38 PARKER
22.00 ASESINATO EN LA CASA BLANCA
00.03 LOS 8 MÁS ODIADOS
03.25 MONTECRISTO
TNT
06.55 SLAMMA JAMMA
08.52 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
11.02 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
13.25 ¿QUÉ PASÓ AYER?
15.19 EL APRENDIZ DE BRUJO
17.19 ME CASÉ CON UN BOLUDO
19.12 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE
22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
01.00 DE LA CUNA A LA TUMBA
02.53 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
04.23 VACACIONES
TCM
08.53 LOST
09.37 LOST
10.22 LOST
11.06 MAD ABOUT YOU
11.32 MAD ABOUT YOU
11.58 LOST
12.42 LOST
13.27 LOST
14.11 LOST
14.56 LOST
15.40 MAD ABOUT YOU
16.06 MAD ABOUT YOU
16.32 EL GUARDIÁN
18.21 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
20.17 LOCADEMIA DE POLICÍA 4
22.00 DOS POLICÍAS REBELDES II
00.57 DONDE LAS ÁGUILAS SE ATREVEN
03.43 POLICÍA DEL TIEMPO
SPACE
06.39 ENEMIGO ÍNTIMO
08.35 IP MAN
10.33 IP MAN 2
12.34 IP MAN 3
14.36 EJECUTOR
16.35 HALCONES DE LA NOCHE
18.23 D-TOX
20.06 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA
22.00 UN PASEO POR LAS TUMBAS
00.08 FUERZA ANTIGÁNGSTER
02.05 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
03.30 DESAFÍO MOTOR
04.00 MISIÓN EXTRAORDINARIA
CINECANAL
12.12 SÚPER 8
14.17 LA ERA DE HIELO 3
15.55 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
17.35 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER - PARTE I
19.35 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
22.00 MISCONDUCT
00.07 MASACRE EN LA CÁRCEL 13
02.07 LOS INDESTRUCTIBLES 2
A DÓNDE IR
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) Nº 1912)
EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR, CON SOLEDAD SILVEYRA Y FACUNDO ARANA.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
* JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DEL CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.
PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA ORQUESTA SINFÓNICA.
* SÁBADO 31, A LAS 21, “SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.
* 1º DE SEPTIEMBRE A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY -16:30 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 28/08 -20:20 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 22:00 hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY -17:30 hs (Cast)
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 19:30 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 21:50 hs (Subt)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
HOY 17:50 hs (Cast) 21:00 hs (Subt)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
HOY 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY -16:50 hs
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 28/08 -19:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 22:20
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 19:50
15:20 (sábado y domingo)
LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:30
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 17:40
15:10 (sábado y domingo)
PAW PATROL ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40
15:00 (sábado y domingo)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D 19:10 - 21:40
SUBTITULADA 2D 21:40 SÓLO JUEVES
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 05-10-2019
IT 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $250
Jubilados, docentes y estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada general: $260
jubilados, docentes y estudiantes: $180 todos los días.