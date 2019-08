“Panam” a EL LIBERAL: “El show es una montaña rusa de emociones”

27/08/2019 - 21:13 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

L aura Franco, “Panam”, vendrá a Santiago este sábado 31 para presentar “Panam y su circo” en el Parque Aguirre en un espectáculo con el cual, la Municipalidad de la Capital rendirá un tributo a todos los niños. En un espectáculo destinado a toda la familia y junto con la animadora infantil estarán la periodista Edith Hermida y Rodrigo Vagoneta.

Más allá de sus clásicas canciones, Laura hará conocer las nuevas de “A cantar, jugar y bailar”, su reciente disco. Hará latir muy fuerte “La Panammanía” en su gira nacional 2019.

“Panam” sale a la pista con todos sus clásicos y las nuevas canciones entre las que se destacan “El emoticón” y “Kekochino Oink”.

En su show “Panam y Circo” escrito por Laura Franco y Carlos Tarrío, la acompañan Edith Hermida en su consagrado personaje “La Bruja Marga”, “El Payaso del Humor” Rodrigo Vagoneta, Robotote, La Vaca Mumu, El Emoticón, Kekochino y bailarines y acróbatas. Antes de su llegada a la “Madre de Ciudades”, concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL.

Nuevas canciones, personajes y una puesta en escena multicolor remarcan tu show “Panam y su circo”. Háblanos de cómo lo concebiste, qué te propones y del mensaje que tiene.

El mensaje para todos los que presencien el show es: sé feliz, canta, ama a tu familia, nunca dejes de luchar por tus sueños y nunca dejes de jugar. A los más grandes les digo: “Mimen a su niño interior”. El show es una montaña rusa de emociones. Hay humor, ternura, destreza y un contacto que comparto con público de mucha emoción. Soy de las que pueden asegurar que dejo mi corazón y alma sobre el escenario.

¿Cuánta enseñanza deja “A cantar, jugar y bailar” y dos de sus temas: “El Emoticón” y “Kekochino Oink”?

“A cantar, jugar y bailar” además del nombre de mi décimo CD que acaba de salir, es la presentación del show donde hago una apertura con mis geniales acróbatas, con lo que predispongo a las familias que ocupan las butacas a la verdadera fiesta que están a punto de vivir. Esa canción deja muy en claro el espíritu brillante y divertido del show “Panam y Circo”. Con “El Emoticón” quise homenajear al nuevo jeroglífico que son los “emoji” o “emoticones” donde todos vivimos expresando nuestras emociones. “Kekochino” nació de la gran pregunta que se hacen todas las mamis y yo también... esa pregunta que ocupa diariamente nuestra cabeza cuando tenemos que decidir qué cocinar en el día de hoy. Y más cuando la familia es numerosa y a uno le gusta los fideos con tuco, a otro con manteca y a otro directamente no les gusta los fideos (risas) y es ahí donde nos agarramos la cabeza y nos preguntamos “¿qué cocina hoy?” “¿Qué cocino hoy?”. De esta pregunta nació Keko, un Cerdito Cheff que vino de la China y es desmemoriado y que se olvida todas las recetas y se pregunta “¿KekoChino Oink?” “Kekochino oink oink oink”. ¡Los chicos aman a Keko!

¿Qué encontraste en la periodista Edith Hermida y en el comediante Rodrigo Vagoneta que te llevó a incluirlos en “Panam y su circo”?

En Rodrigo no descubrí nada que la gente ya no sepa. Es un humorista con una gran trayectoria y tiene un humor que le arranca carcajadas a grandes y chicos. Edith en cambio sí fue algo distinto. Nos conocimos gracias a su hija Amparito, que era fan mía. Y le detecté una impronta maravillosa y me dije “es la brujita de mis sueños”. Ella con su “Bruja Marga” logró un personaje que la platea ama. Es una bruja realmente desopilante y el público no puede resistirse a perdonarle cada travesura que realiza. Edith me confirmó con su laburo arriba del escenario que es actriz. Y su hija Amparito, que era mi fan, ya es parte del elenco y le veo un futuro artístico enorme. l