¿Qué te impulsó a alejarte de los escenarios, las plumas y lentejuelas, para dedicarte plenamente al espectáculo infantil?

La época de vedette y modelo fue un “trabajo”, un testeo de cómo era el medio. Lo que me impulsó a zambullirme de cabeza en mis sueños fue la pérdida de mi papá, que siempre me decía “Me encantaría que la gente conozca tu esencia y todas las canciones para chicos que me vivís cantando”. Fue por eso que mi primer programa de televisión se llamó “Yo soy Panam”, porque allí mi corazón estaba totalmente expuesto al público. Mi manera de jugar y sentir se expresó en forma completa cuando me dedique a los niños.

¿Cuánto cambió tu vida al convertirte, desde hace 18 años, en la referente indiscutible del público infantil?

En realidad no cambió porque estoy viviendo lo que soñaba de niña. Tal cual me veía jugando con espectadores imaginarios, así estoy jugando hoy en día sobre los escenarios. Es por eso que a mi profesión en realidad yo la llamo vocación. He musicalizado mi vida en cada una de mis canciones. l