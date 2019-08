“Son más de 50 familias que trabajan en cada cosa que emprendo”

27/08/2019 - 21:18 Pura Vida

“Que los sueños se te cumplen ya no es una novedad, si lo sueñas con firmeza puedes tener la certeza se te hacen realidad”, sueles afirmar. ¿Ser animadora infantil es el más sublime de tus sueños hechos realidad?

Es mi sueño hecho realidad. Es el privilegio de quedar de por vida en los corazones que compartieron su infancia conmigo. Y no sólo soy animadora infantil sino soy productora de mi sueño. Desde la hoja en blanco hasta la realización del show o de un videoclip sale de mi cabeza y mi bolsillo. Son más de cincuenta familias que trabajan en cada cosa que emprendo. Me siento una privilegiada que pude ser productora absoluta de todo lo que he creado. l