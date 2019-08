Sarmiento extendió su buena racha en el inicio del Clausura

27/08/2019 - 22:28 Semillero

Sarmiento, campeón del Apertura en Quinta, Sexta y Séptima, arrancó el Clausura con el pie derecho y en La Banda venció a Independiente de Beltrán, en las cuatro categorías.

La primera fecha presentó además dos clásicos atrapantes: el de Huaico Hondo y el de Fernández.

Los resultados del certamen que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol son los siguientes:

Sexta: Instituto Santiago 5, Agua y Energía 2; Central Córdoba 0, Yanda 1; Comercio 1, Estudiantes 1; Unión Santiago 3, Mitre Amarillo 1; Villa Unión 2, Banfield 2; Sarmiento 3, Unión de Beltrán 1; Mitre Negro 1, Defensores de Forres 0; Independiente de Fernández 1, Sportivo Fernández 0; Vélez Sársfield 0, Güemes 3; Independiente de Beltrán 2, Central Argentino 1.

Séptima: Instituto Santiago 1, Agua y Energía 1; Central Córdoba 0, Yanda 1; Comercio 0, Estudiantes 2; Unión Santiago 2, Mitre Amarillo 3; Villa Unión 1, Banfield 1; Sarmiento 4, Unión de Beltrán 0; Mitre Negro 1, Defensores de Forres 0; Independiente de Fernández 2, Sportivo Fernández 1; Vélez Sársfield 1, Güemes 6; Independiente de Beltrán 2, Central Argentino 1.

Octava: Instituto Santiago 1, Agua y Energía 0; Central Córdoba 3, Yanda 1; Comercio 1, Estudiantes 1; Unión Santiago 0, Mitre Amarillo 1; Villa Unión 3, Banfield 0; Sarmiento 3, Unión de Beltrán 0; Mitre Negro 2, Defensores de Forres 1; Independiente de Fernández 1, Sportivo Fernández 1; Vélez Sársfield 1, Güemes 1; Independiente de Beltrán 0, Central Argentino 3.

Novena: Instituto Santiago 1, Agua y Energía 1; Central Córdoba 10, Yanda 0; Comercio 2, Estudiantes 0; Unión Santiago 0, Mitre Amarillo 0; Villa Unión 1, Banfield 1; Sarmiento 3, Unión de Beltrán 1; Mitre Negro 2, Defensores de Forres 0; Independiente de Fernández 3, Sportivo Fernández 0; Vélez Sársfield 0, Güemes 1; Independiente de Beltrán 0, Central Argentino 6.

El sábado 31 de agosto se jugará la segunda fecha: Villa Unión vs. Instituto Santiago, Banfield vs. Unión Santiago, Mitre Amarillo vs. Comercio (en Banco Provincia), Estudiantes vs. Central Córdoba, Yanda vs. Agua y Energía, Independiente de Beltrán vs. Sarmiento, Central Argentino vs. Vélez, Güemes vs. Independiente de Fernández (en Indep. Fdez.), Sportivo Fernández vs. Mitre Negro y Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán.l