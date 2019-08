El Torneo Anual tuvo su capítulo dieciocho

27/08/2019 - 22:33 Semillero

El pasado domingo se disputó la decimoctava fecha del Torneo Anual “Dr. Gerardo Zamora”, que organiza la Liga de Fútbol Infantil (LIFI). Los resultados registrados fueron los siguientes:

Cat. 2006: Niños Unidos 1, Lawn Tennis 1; Tricolor 0, Valoy 1; Golcito 1, Locos por el Fútbol 0; Estrella Roja 0, Donis 7; Estrella del Sur 0, Sarmiento 1; Comercio 6, Ferroviaritos 0.

Cat. 2007: Niños Unidos 0, Lawn Tennis 6; Tricolor 1, Valoy 3; Golcito 7, Locos por el Fútbol 0; Estrella Roja 0, Donis 1; Estrella del Sur 0, Sarmiento 3; Comercio 5, Ferroviaritos 0.

Cat. 2008: Niños Unidos 0, Lawn Tennis 7; Tricolor 5, Valoy 2; Golcito 0, Locos por el Fútbol 2; Estrella Roja 1, Donis 1; Estrella del Sur 0, Sarmiento 2; Comercio 2, Ferroviaritos 0.

Cat. 2009: Niños Unidos 0, Lawn Tennis 1; Tricolor 3, Valoy 2; Golcito 8, Locos por el Fútbol 1; Estrella Roja 0, Donis 0; Estrella del Sur 0, Sarmiento 3; Comercio 4, Ferroviaritos 0.

Cat. 2010: Niños Unidos 0, Lawn Tennis 7; Tricolor 2, Valoy 2; Golcito 4, Locos por el Fútbol 1; Estrella Roja 1, Donis 3; Estrella del Sur 0, Sarmiento 1; Comercio 0, Ferroviaritos 1.

Próxima fecha (18ª): Locos por el Fútbol vs. Donis, Valoy vs. Estrella Roja, Ferroviaritos vs. Tricolor, Sarmiento vs. Comercio, Lawn Tennis vs. Estrella del Sur y Golcito vs. Niños Unidos.l