Vera Oviedo, con bronca por su expulsión

28/08/2019 - 01:08 Deportivo

El defensor paraguayo Hugo Vera Oviedo se mostró satisfecho por lo realizado por Central Córdoba ante Racing. “El balance muy positivo, nos hacemos fuerte acá de local más allá de que no hayamos podido ganar, pero creo que se jugó muy bien”, dijo en diálogo con EL LIBERAL.

Pero el zaguero central no podrá jugar ante Lanús ya que fue expulsado ante la Academia por doble amarilla. “Creo que la primera amarilla se apura en sacarme, además, el jugador de Racing me choca y yo me quedo parado. Y la segunda creo que me gira y cuando quiero arrancar, luego tropiezo con el pie del otro y me caigo arriba”, explicó.

“Tengo la bronca lógica de no poder estar porque uno siempre quiere estar en todos los partidos, ya sea del campeonato o de la Copa, por eso la bronca que tiene uno”, añadió el paraguayo, quien agregó que “por como soy yo, sufro más desde afuera que estando dentro de la cancha”.

Volviendo al partido ante Racing, el defensor dijo: “Quedó el sabor amargo por no poder convertir las ocasiones que tuvimos, pero de ahora en más nos queda trabajar para el partido que se viene de visitante que será muy importante”.

“Siempre hablamos eso de tener que sumar de visitante, por eso a todas las canchas que vamos, lo hacemos en busca de los tres puntos. Ahora este partido con Lanús será fundamental, será un partido de seis puntos”, agregó en alusión a que el “Granate” es un rival directo en la lucha por la permanencia.

Y en esa lucha por zafar del descenso, celebró que “es importante que los otros equipos de abajo no sumen, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros, en seguir acumulando puntos y en todas las canchas salir a buscar los tres puntos”.

El paraguayo se mostró conforme con el trabajo del equipo, sobre todo en la parte defensiva, aunque admitió que “siempre hay cosas para corregir, creo que estamos bien , nos estamos conociendo cada día más y eso es importante”.l