Ya empezó a planificar el juego ante Lanús

Tras expresar sus sensaciones por llegar a 100 partidos dirigiendo a Central, Coleoni se metió de lleno en la planificación del cotejo ante Lanús. “Es una semana corta, mejor, ya trabajamos hoy (por ayer) un poquito, mañana (por hoy) vamos a trabajar un poco más con los chicos que jugaron, que les dimos un poco más de descanso, así que el jueves ya estamos viajando para un partido importante, serán tres puntos importantes ante un rival que viene bien”, manifestó.

Lejos de lamentar la baja de Vera Oviedo (expulsado ante Racing), Coleoni confía en el uruguayo Nicolás Correa, quien será su reemplazante en la zaga central. “Es parte del juego y uno tiene que estar calculando eso. Hugo venía bien, tenía buen ritmo de partido, pero por suerte el ‘Coto’ pudo jugar Copa Argentina, ganó 90 minutos ahí y lo hizo muy bien así que esperemos que no se note”, explicó.

El “Sapo” es de planificar los juegos según el rival. Y ya avisó las diferencias entre Racing y Lanús. “Lanús es diferente a Racing en su diseño, en su estructura. Racing es un poco más cerrado, Lanús es un poco más abierto por sus winnes, por jugar un 4-3-3 más marcado. Nosotros debemos adaptarnos a eso y ver de qué manera sacar la ventaja”, comentó.

“Estamos trabajando y pensando en cómo ubicarnos y diseñarlo dentro de la cancha para sacar las debilidades del rival y esconder sus fortalezas. Es difícil, es Lanús, en su cancha, viene de ganar dos partidos seguidos y seguramente su autoestima está muy alta. Pero nosotros también estamos bien y ojalá podamos hacer la transferencia del laburo el viernes de una manera óptima”, agregó.

A Coleoni le preocupa más Lanús como conjunto. “Nos apoyamos en el trabajo, defensivamente tomamos en zona, si pasa Acosta se lo tomará, si está Sand, tenemos dos centrales para él. No estoy enfocado en las individualidades de Lanús porque es un conjunto que habla más como equipo que como individualidades”, señaló.

Lanús es uno de los tantos equipos que pelea la permanencia con Central, pero el “Sapo” no modifica su forma de trabajo por esto. “Está bueno que haya más equipos que otros años peleando la permanencia, eso hace que seamos más los equipos que peleamos lo mismo, pero no me modifica en nada la forma de laburar. Nosotros tenemos una manera de trabajar y vamos a tratar de ir a Lanús a ser competitivos, estar a la altura. Y dentro de la cancha tratar de hacer una transferencia buena del laburo que hemos hecho esta semana”, reiteró.

Coleoni sabe que Central debe mejorar de visitante, sobre todo porque admitió que “el primer tiempo contra Talleres fue lo peor que nos pasó”. Sin embargo sostuvo que “no me preocupa porque perdimos un solo partido de visitante y empatamos uno”, aunque admitió que “la idea es hacer algo más parecido a lo que hacemos de local”.

Coleoni hizo un balance de lo que mostró Central y lo que le falta: “El equipo ha mostrado orden y una forma de jugar, una estructura y una agresividad en el juego. Con el tiempo debemos mejorar un poquito el funcionamiento en general en cuanto a la sucesión de pases para poder descansar un poco, porque el equipo nuestro es tan vertical, tan agresivo en la presión que por ahí deberíamos descansar un poco con la pelota a favor”.

Ese “descanso” que hace alusión Coleoni, lo encontró ante Racing con el ingreso de Galeano. “Hay que saber cuándo puede entrar Juan, porque Juan entró en el momento justo. Porque el trabajo que hizo Sánchez él no lo podía hacer. Y con Racing necesitábamos de la agresividad, la intensidad y la velocidad que nos dio Marcos esos 60 minutos que jugó”, explicó.

“Falta un poco más de juego, pero las situaciones están. Tampoco vamos a ser el equipo que te hace 40 pases para hacer un gol, pero nos falta un poquito de esa paciencia porque este, al ser un equipo mío, tiene esa verticalidad, esa voracidad., esa forma de ser agresivo para presionar y salir rápido. Pero esa forma, en Primera no se puede sostener tanto tiempo, entonces estamos trabajando para tener un poco más de paciencia en la mitad de la cancha”, concluyó.l