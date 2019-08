En el Aurinegro sólo se piensa en la recuperación

28/08/2019 - 01:16 Deportivo

Luego de un inesperado arranque de torneo en el que Mitre cayó por la mínima diferencia en sus dos primeras presentaciones, el plantel profesional regresó ayer a los entrenamientos, con un solo objetivo: ganarle el domingo a San Martín de San Juan para poder despegar.

Luego de un domingo y lunes libres de actividades, el grupo se reencontró ayer por la mañana en el complejo deportivo del Club Old Lions, donde fue sometido a trabajos de recuperación física.

Con el respaldo del presidente del club, Guillermo Raed, hacia la gestión del entrenador Gabriel Gómez, la práctica se desarrollo con total normalidad, pero siendo conscientes de que el domingo no puede dejar escapar puntos.

Uno que se ilusiona con poder ganarse un lugar en la consideración del entrenador es el delantero Gabriel Tellas, la última incorporación del plantel.

“Estoy contento por haber venido a este club. Y por supuesto, que con muchas ganas de jugar. Me entusiasmó bastante el hecho de que Mitre es un equipo grande del interior del país, siempre pelea por cosas importantes y forma muy buenos grupos. Es un desafío muy lindo para mí”, reflejó Tellas, en diálogo con Abc Deportes.

“La verdad que es algo lindo venir a este club y una presión importante seguir marcando goles, sé que la gente confía en mí. Ahora queda demostrarlo dentro de la cancha. Desde lo físico me siento bien, hice la pretemporada en All Boys de la mejor manera y tengo varios minutos de fútbol. Me estoy conociendo con mis compañeros”, añadió.

“Vi al equipo y no se arrancó bien. Pero creo que el funcionamiento viene siendo bueno y hay cosas por mejorar, como lo tienen todos. No se tuvo un poco de suerte en los dos partidos que se disputaron, los rivales llegaron poco y se llevaron un premio grande”, completó.

“Mitre tiene un equipo que juega bien al fútbol y hay que aprovechar ello. Estoy con ganas de jugar, pero es decisión del DT”.l