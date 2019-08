“Trabajé mucho para acercarme a la lista”

28/08/2019 - 01:43 Deportivo

El santiagueño Juan Manuel Leguizamón es sin dudas un ícono del rugby argentino. En septiembre, comenzará a jugar su cuarto mundial con Los Pumas, marcando un hito para este deporte.

El tercera línea surgido del Santiago Lawn Tennis le dio una entrevista al diario Clarin, en la que habló de todo el esfuerzo que tuvo que hacer para llegar a ser convocado por el entrenador Mario Ledesma.

“La verdad es que es un momento muy lindo. Trabajé bastante duro para acercarme a la posibilidad que finalmente se dio. Son muchas cosas las que se me pasan por la cabeza y es muy difícil de decirlo así nomás. Hay que tener en cuenta toda la historia de mi vida, todo el trabajo hecho, los viajes míos que se han bancado mi mujer y mis tres hijitos. Y hay que saber que el sacrificio y el laburo pagan. Estoy muy contento y muy enfocado, porque es una responsabilidad muy grande integrar la lista de un Mundial, así que estoy muy concentrado en todo el trabajo que hay que hacer para llegar bien”, le dijo a Clarín, el “Negro”.

‘Creo que estoy por mi experiencia, por estar bien físicamente, por estar a la altura de las circunstancias y por poder aportarle al equipo en sectores importantes”, dijo Leguizamón. Y mientras lo expresa, se ríe.

Piensa que esa no es una pregunta para él, pero de todas formas la responde porque siente que son las razones por las que el head coach lo eligió.

Justamente el entrenador Mario Ledesma es uno de los integrantes del selecto grupo de Pumas que fueron a cuatro Mundiales, además de Agustín Pichot, Felipe Contepomi, Martín Scelzo y Pedro Sporleder. Para Leguizamón, es sólo un dato, parte de la estadística.

“Honestamente, no me cambia nada. Voy al hecho: es espectacular jugar un nuevo Mundial. Es eso lo más importante”, admite el hombre que se encuentra en la etapa cúlmine de su carrera y que se reserva algunos cartuchos para la gran cita de Japón.

“Venimos con un par de años muy intensos, en pleno crecimiento, descubriendo muchas cosas que por ahí no sabíamos y los entrenadores nos hicieron descubrir y mejoramos. La idea es no modificar mucho eso y seguir haciendo lo que venimos haciendo. Trabajar muy duro es una de las partes de nuestra cultura. Venimos con mucho rodaje por el Super Rugby y el Rugby Championship. Nuestros entrenamientos son muy intensos y bastante adaptados a lo que pasa adentro de la cancha. No hay que cambiar mucho”, destaca.

“Al equipo lo veo muy bien, principalmente a los chicos que se fueron sumando en el último tiempo. Venimos trabajando en conjunto muy bien y seguimos preparándonos para el debut contra Francia”, dijo “Legui”.

Los Pumas debutarán en el Mundial de Japón, el 21 de septiembre, cuando enfrenten en Tokio a Francia. l