“Martes negro” para el mercado: fuerte suba del dólar y el “riesgo país” alcanzó los 2.001 puntos

28/08/2019 - 02:05 Economía

El dólar minorista cerró en $ 58,66 en la city porteña, en una jornada negra para el mercado local ya que se desplomaron las principales acciones y los bonos argentinos, en medio de un nuevo pico del “riesgo país” que superó los 2000 puntos.

Esta situación, se produce tras los ruidos con el FMI” y la acusación del Gobierno a la oposición, de generar inestabilidad con una dura manifestación contra el Fondo y el propio gobierno.

El Banco Central debió sacrificar más de u$s 300 millones. En tal sentido, el BCRA realizó seis subastas de u$s 50 millones, y más u$s 30 millones por cuenta de Hacienda.

Ayer el dólar subió $ 1,40 con respecto a la última cotización, y cerró a $ 58,66 para la venta y $54,69 para la compra, según la cotización promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La divisa ya dejó de aumentar en centavos para saltar de a pesos, con menos sensibilidad a las oscilaciones del mercado mayorista. En esa plaza, donde operan bancos y empresas, avanzó 90 centavos y cerró a $56,30. El Banco Central vendió u$s 300 millones en seis subastas (más los u$s 30 millones de Hacienda).

El riesgo país, en tanto, subió a 2001 puntos y los bonos de la deuda cotizan en rojo en el exterior. “La visita de los representantes del Fondo Monetario Internacional que el lunes se reunieron con los referentes económicos de Alberto Fernández, está generando tensión en el mercado”, indicaron analistas.

Los bonos se desplomaron en la rueda de ayer hasta 10%, lo que provocó que el índice de riesgo país se disparara hasta los 2001 puntos, un nivel que refleja claramente que para el mercado la deuda argentina deberá atravesar un proceso de reestructuración que por ahora nadie alcanza a imaginarse en qué términos se va a dar.

Esa convicción se sostiene en que a las tasas que rinden hoy los bonos argentinos, se hace imposible una refinanciación. Un ejemplo: un bono que vence en octubre de 2020 (es decir en algo más de 13 meses), rinde más del 100%. Letras que vencen en octubre rendían más del 50%. Los países de la región no pagan más del 2 o 3% anual por un bono similar.

El retroceso de los bonos fue impulsado por el impacto que causó entre los inversores el duro comunicado que emitió el candidato Alberto Fernández tras reunirse con los enviados del Fondo Monetario Internacional, el lunes por la tarde. Ese endurecimiento del candidato K hizo inferir al mercado que, tal vez, el propio FMI se niegue a efectuar un desembolso por 5.400 millones de dólares originalmente agendado para mediados de septiembre.

Explicaron que sin esos dólares, se pone en duda los vencimientos de deuda que debe afrontar la Argentina de acá a fin de año, en torno a los 9.000 millones de dólares solo con acreedores privados.

“Otro día negro para el mercado local, que continúa en caída libre debido a la incertidumbre política y financiera; es que los inversores hicieron una lectura negativa de la reunión que mantuvieron los funcionarios del FMI con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández”, sostuvo Eduardo Fernández, analista de Rava Bursátil.

En materia financiera la cautela que existe -al menos en el cortísimo plazo- está relacionada con el resultado de la licitación de Letes y Lecap que el Ministerio de Hacienda llevará a cabo hoy.l