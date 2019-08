Se filtró un audio de Caniggia: “Esto es ridículo”

28/08/2019 - 18:30 Pura Vida

En las últimas horas, se viralizó un audio enviado por Claudio Paul Caniggia, en el que desmiente las declaraciones de su ex, Mariana Nannis, quien lo acusó de violento y de haber caído nuevamente en la adicción a las drogas.

“Una fiesta privada… Ya arrancan mintiendo totalmente. Yo no estoy en ninguna fiesta privada nada, estoy en el lugar donde vivo yo, ¿entendés? Y estaba con dos chicos que están ahí y no tengo nada que ver con eso. Es ridículo eso”, expresó el ex delantero

Y agregó: “Me hacen reír, nada más. Porque acá en Argentina dicen cualquier pavada, igual que esa travesti de Moria Casán y eso. ¡Dejate de joder!”.

“Es una payasada… Aparte fuiste vos la que hacés todo este quilombo, ya lo sabemos, ¿quién no lo sabe? Fuiste vos, al pedo, no tiene sentido, no tiene sentido esta mi... que pasó así”, añade.

Por último, cerró: “Yo no tengo por qué decir nada, si no tengo nada que ver. Esto es ridículo. Yo ya dije qué historias se inventaron, cuando salió la noticia mandé un comunicado, claro que lo dije”.