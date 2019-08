Los Maradona sin paz: fue allanada la casa de Claudia

28/08/2019 - 21:26 Pura Vida

El abogado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, se presentó ayer en uno de los departamentos de su cliente, en Segurola y La Habana, en el barrio porteño de VIlla Devoto, reclamando una serie de objetos que según afirma pertenece a su cliente.

Morla indicó a la prensa presente en el lugar que Claudia Villafañe, la ex mujer de Maradona, reconoció en la causa penal que tiene varios objetos del astro futbolístico, entre ellos varias camisetas de gran valor, y aseguró que Villafañe debe devolverlos.

También se hizo presente en el lugar el abogado Fernando Burlando, en representación de Villafañe, y los representantes de ambas partes realizaron una inspección al inmueble.

La Cámara Civil, a cargo de las doctoras Marta del Rosario, Patricia Barbieri y Beatriz Alicia Verón, revocó un fallo de la jueza Adriana Carminati, y permitó que se verifique el estado de todas las camisetas, trofeos, medallas y regalos que obtuvo el ex futbolista a lo largo de su carrera. Entre los objetos, muchos de ellos invaluables, se encuentra la camiseta con la que el ídolo deportivo alzó la Copa del Mundo de México 1986, además de distintos regalos de otras estrellas del fútbol.

Diego pidió desalojo

Morla comentó que Maradona pidió que también desalojen otro departamento de su propiedad, ubicado en la calle Nazarre, también en Villa Devoto, y donde estarían viviendo familiares de Villafañe. Maradona y Villafañe, separados hace varios años, mantienen una batalla legal sobre diversos bienes, e incluso hay una demanda por departamentos comprados en los Estados Unidos. “En diciembre se iniciará un juicio por jurados y Villafañe está imputada por defraudación. Mi declaración es el 30 de septiembre y la de Diego Maradona el 18 de octubre. Cuando ella dijo en todos los programas de televisión que tenía todas las causas cerradas, estaba mintiendo”, especificó Morla.

Los Simpson y el “Gordo” Valor

Tras el allanamiento, Morla habló y se mostró indignado: “Lo único que puedo decir es que parece un capítulo de Los Simpson. No puedo hablar nada...”.

“Si están a derecho y no ocultan nada.. Parece que estuvo el Gordo Valor acá... Diego está muy enojado, ya me dio instrucciones para seguir. La Justicia argentina tarda cuatro años para discutir cosas que deberían tardar segundos. Diego piensa que le pasa esto por ser kirchnerista. Lo que me dijo es que así como hay gente detenida por cuestiones políticas, a él le hacen dar cuatro años de vueltas a algo que no se entiende”, indicó.

Morla remarcó: “No puedo hablar del tema, pero no entiendo si en un juzgado de esta naturaleza hace cuatro años que estamos discutiendo algo tan básico, imagínense al pobre hombre que no puede ver a su hija y tiene que recurrir al juzgado de la Doctora Vilma Nora Días para poder verla”.

Adelantó: “Vamos a iniciarle un juicio político a la jueza porque es la responsable de que pase lo que pasa. La Cámara de Apelaciones actuó perfecto, pero con Diego coincidimos que la doctora Díaz no está para ser magistrada”.l