CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de agosto de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
(CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 JUEGOS PANAMERICANOS
LIMA 2019
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE LA FE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RODANDO FOOD TRUCKS
20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
20.30 DALE FERRO
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 THE PRINCESS DIARIES
08.16 MR. WOODCOCK
09.58 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
11.51 ESPEJITO, ESPEJITO
13.47 THE PRINCESS DIARIES
16.04 LA CASA DE LAS CONEJITAS
17.53 MR. WOODCOCK
19.30 THE LOST WORLD. JURASSIC PARK
22.00 DÍA DE FURIA
TCM
08.10 LOST - PAR AVION
16.27 MAD ABOUT YOU - THE BILLIONAIRE
16.53 MAD ABOUT YOU - THE MAN WHO SAID
HELLO
17.20 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS
MÁQUINAS
19.18 EL MONJE
21.08 TIMECOP
23.00 THE CRAFT
TNT
06.43 DESPUÉS DE LA TIERRA
08.24 FIREWALL
10.21 SHERLOCK HOLMES
12.36 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
15.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
16.54 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
19.04 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR
22.00 THE ACCOUNTANT
SPACE
06.00 ICEMAN
07.10 EL INSPECTOR GADGET
08.35 50 PARA 1
10.25 ENEMIGO ÍNTIMO
12.25 INFIERNO BAJO TIERRA
14.20 RED DE CORRUPCIÓN
16.10 MEDIO MUERTO
18.00 EL GRAN MAESTRO
20.00 EL GRAN MAESTRO 2
22.00 EL GRAN MAESTRO 3
CINECANAL
11.17 EL ARQUITECTO
13.02 EL DADOR DE RECUERDOS
14.42 ¡HOMBRE AL AGUA!
16.47 EL TESORO DEL AMAZONAS
18.42 MI NUEVA YO
20.25 ICE AGE. THE MELTDOWN
22.00 GUERRA DE PAPÁS 2
23.42 LA CHICA DEL DRAGÓN TATUADO
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 MADRAZA
23.40 EL JUGUETE RABIOSO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO
TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN
DE ORQUESTA SINFÓNICA.
* SÁBADO 31, A LAS 21, “SUEÑOS
DE UN ARTISTA”, CON LOS
UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA
GRATUITA.
* 1º DE SEPTIEMBRE A LAS 21,
SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS
DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA
POR TOMÁS FONZI Y
GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN
DE GUILLERMO FRANCELLA.
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) Nº 1912)
EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22,
CARTAS DE AMOR, CON SOLEDAD
SILVEYRA Y FACUNDO ARANA.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
* JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A
LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA,
CON HERNÁN NIETO (HIJO
DEL CHANGO NIETO) Y PABLO
ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIóN (ATP)
29,30/08 -16:00 hs (Cast) 17:50 hs
(Cast)
REY LEÓN (3D)
ANIMACION (ATP)
29/08 AL 04/09 - 19:40 hs (Cast)
RÁPIDO Y FURIOSO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
29/08 - 22:00 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
29,30/08 -16:20 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
29/08 AL 04/09 -18:10 hs(Cast) 20:10
hs (Cast)
El REY LEÓN (2D)
ANIMACION (ATP)
29/08 -22:15 hs (Cast)
30, 31/08 -22:15 hs(Cast) 00:40
hs(Cast)
ANGRY BINDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
29,30/08 -16:10 hs (Cast)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD
(2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
29 /08 18:10 hs (Cast) 21:10 hs (Subt)
LA ODISEA DE LOS GILES
(2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
29 /08 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
22:00 hs (Cast)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA
(2D)
AVENTURA (ATP)
29,30/08 -16:25 hs (Cast) 18:30 hs
(Cast) 20:30 hs (Cast)
LA VIUDA (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
29 /08 22:35 hs (Subt)
HÍPER LIBERTAD
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA
ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS
& SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:30- 22:20
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:00- 19:40-
19:50- 22:10
15:30 (sábado y domingo)
22:10 (Excepto martes)
LA ODISEA DE LOS GILES
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 18:00
15:00 (sábado y domingo)
PAW PATROL ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40
15:00 (sábado y domingo)
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 05-10-2019
IT 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$180 todos los días.