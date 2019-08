CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de agosto de 2019

28/08/2019 - 21:44 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 JUEGOS PANAMERICANOS

LIMA 2019

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO FOOD TRUCKS

20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

20.30 DALE FERRO

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 THE PRINCESS DIARIES

08.16 MR. WOODCOCK

09.58 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

11.51 ESPEJITO, ESPEJITO

13.47 THE PRINCESS DIARIES

16.04 LA CASA DE LAS CONEJITAS

17.53 MR. WOODCOCK

19.30 THE LOST WORLD. JURASSIC PARK

22.00 DÍA DE FURIA

TCM

08.10 LOST - PAR AVION

16.27 MAD ABOUT YOU - THE BILLIONAIRE

16.53 MAD ABOUT YOU - THE MAN WHO SAID

HELLO

17.20 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS

MÁQUINAS

19.18 EL MONJE

21.08 TIMECOP

23.00 THE CRAFT

TNT

06.43 DESPUÉS DE LA TIERRA

08.24 FIREWALL

10.21 SHERLOCK HOLMES

12.36 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

15.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

16.54 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

19.04 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR

22.00 THE ACCOUNTANT

SPACE

06.00 ICEMAN

07.10 EL INSPECTOR GADGET

08.35 50 PARA 1

10.25 ENEMIGO ÍNTIMO

12.25 INFIERNO BAJO TIERRA

14.20 RED DE CORRUPCIÓN

16.10 MEDIO MUERTO

18.00 EL GRAN MAESTRO

20.00 EL GRAN MAESTRO 2

22.00 EL GRAN MAESTRO 3

CINECANAL

11.17 EL ARQUITECTO

13.02 EL DADOR DE RECUERDOS

14.42 ¡HOMBRE AL AGUA!

16.47 EL TESORO DEL AMAZONAS

18.42 MI NUEVA YO

20.25 ICE AGE. THE MELTDOWN

22.00 GUERRA DE PAPÁS 2

23.42 LA CHICA DEL DRAGÓN TATUADO

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 MADRAZA

23.40 EL JUGUETE RABIOSO





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO

TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN

DE ORQUESTA SINFÓNICA.

* SÁBADO 31, A LAS 21, “SUEÑOS

DE UN ARTISTA”, CON LOS

UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA

GRATUITA.

* 1º DE SEPTIEMBRE A LAS 21,

SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS

DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA

POR TOMÁS FONZI Y

GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN

DE GUILLERMO FRANCELLA.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) Nº 1912)

EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22,

CARTAS DE AMOR, CON SOLEDAD

SILVEYRA Y FACUNDO ARANA.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

* JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A

LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA,

CON HERNÁN NIETO (HIJO

DEL CHANGO NIETO) Y PABLO

ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.





CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIóN (ATP)

29,30/08 -16:00 hs (Cast) 17:50 hs

(Cast)

REY LEÓN (3D)

ANIMACION (ATP)

29/08 AL 04/09 - 19:40 hs (Cast)

RÁPIDO Y FURIOSO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

29/08 - 22:00 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

29,30/08 -16:20 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

29/08 AL 04/09 -18:10 hs(Cast) 20:10

hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACION (ATP)

29/08 -22:15 hs (Cast)

30, 31/08 -22:15 hs(Cast) 00:40

hs(Cast)

ANGRY BINDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

29,30/08 -16:10 hs (Cast)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

(2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

29 /08 18:10 hs (Cast) 21:10 hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

29 /08 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

22:00 hs (Cast)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

(2D)

AVENTURA (ATP)

29,30/08 -16:25 hs (Cast) 18:30 hs

(Cast) 20:30 hs (Cast)

LA VIUDA (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

29 /08 22:35 hs (Subt)





HÍPER LIBERTAD

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS

& SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:30- 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00- 19:40-

19:50- 22:10

15:30 (sábado y domingo)

22:10 (Excepto martes)

LA ODISEA DE LOS GILES

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 18:00

15:00 (sábado y domingo)

PAW PATROL ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40

15:00 (sábado y domingo)

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$180 todos los días.