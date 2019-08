Alfaro: “Siento que el equipo está para más”

29/08/2019 - 00:52 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors habló anoche en conferencia de prensa luego del empate 0 a 0 ante Liga en la Bombonera, que selló la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores.

“Este equipo tiene ocho meses. Mas allá de la experiencia de los jugadores o del entrenador, las experiencias compartidas y las eventualidades son las que hacen madurar a un equipo. Hay situaciones que hay que vivir para crecer y esas son las cosas que vamos a vivir este mes. Siento que este equipo está para más”, afirmó Alfaro anoche.

A su vez, agregó: “A mí sólo me interesaba que Boca estuviera en semis. Yo no elijo rivales. No querían a Paranaense por la cancha, a Liga por la altura de Quito. Nosotros queríamos estar en semifinales y si es River será, sino será Cerro. Ha sido un año intenso, lleno de satisfacciones e inconformismo. Todavia le falta a este Boca para ser el equipo que puede obtener la Libertadores. Palmeiras ganó de visitante y parecía que iba a pasar, pero se lo dieron vuelta. No llegaste a semis por suerte, sino porque acumulaste más méritos. La madurez como equipo la estamos buscando”, agregó el DT de Boca Juniors.

“De qué manera le digo a los jugadores que no piensen en el domingo y sí en hoy si yo guardo jugadores para el domingo. En el fútbol hay eventualidades. Si ponía un equipo alternativo, perdíamos 3 a 0 e ibamos a penales,y quedabamos afuera. ¿Quién era el dueño de la derrota?”, se preguntó el entrenador xeneize.

Seguidamente, “Lechuga” afirmó:

“En enero firmaba llegar a agosto siendo puntero, estando clasificado a la Copa 2020 y semifinalista de la Libertadores”.

Con respecto de las lesiones, Alfaro dijo:

“Lamento las lesiones de Zárate, Ábila y Salvio, pero tenemos un plantel que sé que me va a responder”, cerró.

Salvio, pesimista

El mediocampista de Boca Juniors, Eduardo Salvio, casi que descartó anoche su presencia para el domingo en el Superclásico frente a River Plate debido a la lesión que sufrió durante el juego ante Liga de Quito.

“Estoy un poco dolorido, pero no sé, hay que esperar a los estudios de mañana. Cuando caigo, me levanto y ya me levanto con el dolor. Nunca me desgarré y no tenía síntomas de fatiga. Es un poco raro lo que sentí”, expresó un apesadumbrado Eduardo Salvio para la señal de Fox Sports.

Al ser consultado sobre sus sensaciones sobre si podría llegar al domingo, Salvio admitió: “Lo veo difícil, pero voy a hacer lo posible porque era un partido que no me quería perder por nada”, cerró anoche el volante. l