El “Loco” López: “Conviví con grandes jugadores y hoy mi riqueza es la familia”

29/08/2019 - 01:03 Deportivo

A finales de la década del 80, cuando Central Córdoba hacía sus primeras incursiones en el viejo Nacional B, surgió la figura de Juan Carlos López. El recordado arquero, que en nuestra provincia solamente vistió la casaca ferroviaria y desde inferiores, pasó luego a Lanús para jugar en Primera. Atajó también en Atlético Tucumán, Quilmes y Patronato.

Hoy, el “Loco” se dedica a otro rubro. Tiene una verdulería en el barrio Villa Rosita de La Banda, justo frente a la escuela Nº 339. Todos los días llega temprano en su camioneta y se instala en el mismo lugar. Pero por más que esté totalmente alejado del fútbol, sus recuerdos siempre están ligados al Ferro y el Granate.

En la previa al gran duelo de mañana, por la fecha cinco de la Superliga, EL LIBERAL visitó a López en su puesto de trabajo.

“Este partido será especial porque son los dos equipos que me dieron el salto para poder progresar, no solo futbolísticamente, sino también como persona. Los dos ocupan un lugar importante en mi corazón, así como también Atlético Tucumán, Quilmes y Patronato. Prefiero que se dé un empate porque tengo repartida un poco la parte emocional, son instituciones que me marcaron para siempre a pesar de que hace mucho que dejé de jugar”, señaló con un dejo de añoranza.

Su vida

Cuando se retiró, López vivía bien de lo que había cosechado en el fútbol. Pero sabía que no le iba a durar para siempre. Por eso decidió invertir en la verdulería. Pasaron ya 25 años y sigue trabajando como aquel primer día. “Me dedico solamente a esto gracias a Dios sin ningún problema en la parte económica ni familiar. Tengo dos nietas y ahora trabajo pensando solamente en ellas. Gracias a Dios vivo bien, sin problemas y alejado del todo del fútbol”, contó.

“Trabajo todo el día porque me siento bien y porque lo hago por mis hijos y nietos, para dejarles algo y principalmente para que sepan que uno ha sido buena gente y quiero que sigan por el mismo camino”, agregó el ex arquero, de 59 años.

Seguramente si López hubiera nacido en otro tiempo, su pasar económico sería mejor. Pero lejos está de renegar de eso y agradece siempre a Dios por lo que tiene y, sobre todo, lo que consiguió.

“Ahora cualquier jugador de una institución más o menos gana buen dinero, pero qué le vas a hacer, son diferentes épocas. Yo no tanto recalco la parte económica, pero sí la parte futbolística. Yo jugué en una época ante rivales, por ejemplo Vélez, que tenía a Ruggeri, Gareca, quedaba Fillol. En Argentinos Juniors estaba Mac Allister, quedaba Goyén. En Lanús jugué con Toti Iglesias, Cañete, el Tata Brown, Miguel Russo de técnico. Aprendí mucho de ellos y esa es la riqueza que me quedó”.

“La parte económica va cambiando. No me quejo de eso porque conviví con grandes jugadores y hoy mi riqueza es mi familia. Gracias a Dios, con este trabajo no me falta nada. Y lo mucho que gané en el fútbol lo he sabido invertir”, agregó.

De Lanús lo buscaron para que pruebe jugadores, aquí le ofrecieron poner una escuelita de fútbol. Y a todo dijo no. Hasta a las invitaciones que le hacen de Central. Es que su vida ahora es esto. El verdulero que dejó una huella en el arco del Ferro y el Grana.l