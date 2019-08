El origen de sus dos apodos

29/08/2019 - 01:04 Deportivo

Juan Carlos López tuvo, y tiene, dos apodos que lo marcaron. Y hasta el día de hoy se lo dicen: “Coñalo” y “Loco”.

Sobre el primero, reveló: “A los 13 años comencé a jugar en las inferiores de Central Córdoba. Cuando estaba por cumplir 16, jugué en Primera, me hizo debutar el Mono Ruiz. Yo era flaquito y decían ‘no , pero este coñalito qué va a quedar’. Y desde ahí quedó lo de ‘coñalo’. Y hasta el día de hoy me lo siguen diciendo”.

Lo de “Loco” tiene que ver con su temperamento. Y recordó una anécdota que lo pinta de cuerpo y alma.

“Un día quería arreglar el contrato y me dijeron que no me podían pagar lo que quería. Entonces les dije, ‘¿no me pueden pagar lo que quiero? está bien’, me di vuelta, agarré mi bolso y me fui de la concentración. Me dijeron que me iban a suspender, incluso llegaron a hacerlo por nueve meses. Pero no pasaron ni diez días que me levantaron la suspensión. Yo sabía que iba a volver a atajar”, recordó el histórico ex golero del Ferro, el Grana, el Cervecero, el Decano y el Patrón.l