El tremendo susto de José Bianco al ver una yarará cuando caminaba por un campo santiagueño

El meteorólogo José Bianco se llevó un terrible susto en plena nota en vivo desde Santiago, luego de que se le cruzara una yarará cuando caminaba por un campo en donde se quemaban 150 hectáreas de bosque autóctono.

Mientras visitaba un campo de Pinto, comenzó a recorrer un campo, gracias al permiso de un estanciero que antes le advirtió: "Vayan con cuidado porque están las coral (serpientes venenosas), que huyen del fuego y hay espinas que atraviesan las zapatillas".

Efectivamente, cuando Bianco caminó algunos metros, con mucho cuidado y con la linterna del teléfono encendida, una yarará apareció en escena.

"Ay, guarda, guarda, no sé qué víbora es pero ahí la están viendo. Me asusté. Nos vamos a ir chicos, no es chiste. ¡Qué susto! Nos retiramos. Nos vamos a dedicar a salir con mucho cuidado", dijo alterado.

Luego siguió "No parece inofensiva, parece de las complicadas. Seguro no me hizo ver muy valiente, pero no me importa" dijo Bianco.