Arana regresa a Telefé con “Pequeña Victoria”

29/08/2019 - 20:56 Pura Vida

Facundo Arana será Antonio en “Pequeña Victoria”, tira televisiva que, según se supo, emitirá Telefé a partir del 16 de septiembre en su horario central. Esta novela, que además marcará el regreso del actor al canal en donde estelarizó inolvidables éxitos, está protagonizada por Julieta Díaz, Natalie Pérez, Inés Estévez y Mariana Genesio. Erika Halvorsen, Mara Pescio, Ana Accorsi y Martín Vatenberg escribieron los guiones de la serie, cuyo título internacional será “Victoria Smalls”.

La trama se centra en cuatro mujeres que deciden compartir la crianza de Victoria, un bebé concebido a través de un vientre subrogado. De esta manera, ellas encontrarán un vínculo sanador, alrededor de la hija de todas. Además de Arana y las actrices citadas, estarán Luciano Castro, Daniel Hendler y Nicolás Francella.

En su entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Arana, quien en la telenovela será Antonio Tiscornia, reflexionó acerca de la temática que desarrollará esta producción.

¿Cuál es tu reflexión acerca del contenido de “Pequeña Victoria”?

Son muchas las reflexiones, pero la primera que me viene a la mente, y que me da gusto decir, es que “Pequeña Victoria” no se hubiera podido contar esta historia diez o quince años atrás. Entonces, habla de una madurez. En algunas cosas, ¿sabes qué? habla del respeto, ni siquiera es inclusión porque la gente que respeta incluye desde siempre.

¿Cuán desencadenante es AntonioTiscornia, el personaje que interpretarás en la novela?

Antonio va a ser una de las personas que va a lograr una “pequeña victoria” enorme y significativa en su vida. Es una “pequeña victoria” sobre amor, ese amor de verdad, amor puro, es amor con enormes contradicciones que este personaje se va a llevar por delante: es la crianza de los hijos, es el seguir los impulsos que uno tiene, es el tratar de cuidar y construir y no destruir. Es darse cuenta que uno puede destruir en su afán por no soltar la felicidad, que tiene que aprender a cuidar al otro. Hay muchas cosas que pasan por este Antonio en “Pequeña Victoria”.

¿Cuán desafiante se te ha puesto el personaje teniendo en cuenta la responsabilidad que conlleva en la trama de la historia?

Teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es contar una historia, son miedos de juguete, miedos de juguete. He visto un médico, teniendo que confiar en toda su capacidad, tomando decisiones de vida o muerte para un niño. Y me imagino que eso debe ser el miedo. Yo tengo que tomar una decisión de cómo voy a decir algo, de cómo voy a llevar una narrativa y, por supuesto, lo tomo con la mayor responsabilidad del caso, pero siempre sabiendo que yo elegí contar historias. Te puede gustar más o menos una historia. Yo voy a tratar de ponerte una linda sonrisa en la cara, voy a tratar de hacerte pensar, de sacarte una genuina sonrisa, pero no lo estoy haciendo yo, lo estoy haciendo con mis compañeros, dirigido por gente extraordinaria, acompañado por cada uno de los técnicos, apoyado en mis compañeros actores y en textos que están escritos magistralmente por gente que lo soñó con inocencia. Es todo una construcción muy preciosa esto que pasa con “Pequeña Victoria” y por eso es que para mí no es una ficción más. Para mí es un orgullo muy grande. Estoy trabajando con gente con la que estoy aprendiendo todos los días. Estoy muy abierto a aprender. Sobre lo aprendido ya tomo mis decisiones. Yo no sabía que el ser humano podía volar. El ser humano puede volar.

“Vas a estar pensando, sentado en el público, esto a mí me pasó”

En “Poder se puede” y en “El aire”, obras que protagonizaste, abrazaste la vida a partir de las historias que contabas. ¿En “Cartas de amor”, Andrew de qué manera se aferra a la vida?

“Cartas de Amor” no está anclada la obra, directamente, en abrazar o no la vida sino que está anclada en estas dos personas que se conocieron a los 7 años y que cuentan los encuentros y desencuentros de ellos a lo largo de la vida con un corolario muy profundo, pero lo que pasa es que no vas a estar pensando “ah, estos dos son un canto a la vida”. Vas a estar pensando, sentado en el público, esto a mí me pasó, esto a mí me pasa o esto a mí me podría pasar, pero no vas a pasar desapercibido.

Enamorado de su esposa María Susini

Desde lo íntimo, ¿cómo vives el mensaje que deja “Cartas de amor”?

Con absoluta felicidad. Así lo vivo desde que conozco a mi compañera de ruta, a María. Entonces, yo tengo la felicidad de saber que no me quedó el amor picando en la vida mientras yo hacía otra cosa. El amor lo vivo con la persona que elegí, ¡no sabes cómo la elijo todos los días!