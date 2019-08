“Solita” y Arana se profesan amor eterno

29/08/2019 - 21:42 Pura Vida

Nadie olvida el primer amor” es la premisa de “Cartas de Amor”, obra teatral que a nivel mundial conquistó miles de espectadores y que el próximo 5 de septiembre, a las 21.30, con Facundo Arana y Soledad Silveyra en los roles protagónicos, subirá a escena en el Paraninfo de la Unse (Avenida Belgrano (S) Nº 1912. Antes de su arribo a la “Madre de Ciudades”, EL LIBERAL entrevistó a Facundo Arana.

¿Cómo vives esta experiencia del teatro leído con un clásico como es “Cartas de amor”?

Con alegría porque el teatro que vamos a hacer fue el punto de partida. En realidad, como punto de partida estuvo sensacional y fue una experiencia maravillosa, pero vos tenés que ver lo que es el punto de llegada al que hemos arribado.

¿Y cuál es ese punto de llegada al que han arribado?

La comunión absoluta con la magia del teatro y el alma del público que va esa noche a vernos en las tablas.

¿Tiene que ver la universalidad del mensaje de la obra en esa “comunión absoluta”?

Sí, absolutamente, pero además el riesgo que tomamos con mi compañera (Soledad Silveyra) y la directora Selva Aleman de ir más allá de los textos y ver qué pasaba con los actores cuando se apoderaran del texto porque, tarde o temprano, la íbamos a repetir más de tres veces a la obra, íbamos a hacer más funciones. Lo que fue muy fuerte es que nos fuimos aprendiendo la letra y cuando empezamos a aprender la obra de memoria ya no necesitábamos las cartas para estar leyéndolas. Entonces, la empezamos a interpretar, primero, con la voz y luego con todo nuestro arte. El resultado, no lo digo yo sino que lo veo en el público cuando cada noche se pone de pie a aplaudir la obra. El resultado es precioso, precioso absolutamente.

¿Qué significa para vos actuar con “Solita” Silveyra y ser dirigido por Selva Alemán?

Es maravilloso poder subirte al escenario con gente que respetás y admirás. Lo que no tenés en cuenta es que, además, la querés. Entonces, cuando vos subís al escenario con alguien que quiere y respeta al otro como es el caso de “Solita” y como es el caso de Selva, todo fluye. Es toda gente sensacional de la que estamos hablando.

¿Las palabras escritas son las que sostienen esa relación a distancia entre Melissa Gardner y Andrew Makepeace Ladd que se aman de toda la vida?

Estas palabras son las que quedaron; o sea, la relación entre ellos es como si vos dijeras ¿qué pasó entre estas dos personas? Entonces, todo lo que vos sabes de estas personas está escrito en las cartas. Lo que no te imaginas es que en las cartas quedó toda la historia de amor plasmada, toda, absolutamente. Todo está ahí.

¿Qué importancia tiene, en estos tiempos de redes sociales, hacer re verdecer el valor de los intercambios epistolares, de la palabra escrita?

Es muy personal, en cada caso. Yo opino que cuando vos agarras una carta, lo que vos ves en el papel, está pensado y escrito de puño y letra por una persona. El puño y letra de una persona, en las cartas, en las palabras, tiene además una forma, tiene una caligrafía. La caligrafía describe un alma. Lo que pasa, seguramente, yo soy de una época en la que esas caligrafías, esas palabras, era muy común. Vos conocías la letra de tu mamá, la de tu papá, la de tus hermanos, incluso la de tus amigos o de la persona que te gusta. En cambio hoy, yo no sé si un hijo está al corriente de la letra de su amigo, sí está al corriente de que ahora le manda un whatsapp.

“Me permite crear de una manera increíble”

¿Por qué “Cartas de amor” es la obra más representada en el mundo?

A mí lo que me pareció es que era un terreno óptimo y absolutamente fértil para poder contar una historia de amor maravillosa, maravillosa. Y también un terreno fértil para la creatividad. Me permite crear de una manera increíble, de una manera que yo todavía no lo puedo creer. Es insólito cómo podés crear con esa obra. Creo que tiene que ver con eso.

A propósito de este terreno fértil para la creación, ¿cuáles son tus retos en “Carta de amor”?

La construcción de mi personaje, Andrew Makepeace Ladd, desde que es un niño de 7 años hasta que es un señor octogenario y que vos estando sentado como público puedas ver a un niño leyendo una carta y después a un anciano. Además, vas a tener tiempo de entender y adorar a los dos personajes. Esto, nosotros lo hicimos y se fue construyendo función a función.